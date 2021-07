Vaccinazioni: quali sono le prime aree e non solo

L’area che possiede Hanno la precedenza sulle vaccinazioni Con la prima dose le Isole Ionie con il 55% della popolazione, seguite dall’Egeo meridionale con il 52% e dall’Attica con il 51%.

Dall’altro lato, Secondo i dati, la Grecia centrale, la Macedonia orientale – Tracia e l’Egeo settentrionale sono molto indietro, con solo il 39% della popolazione vaccinata con una singola dose.

La più grande percentuale in ionico Vaccinazione con entrambe le dosiÈ stato ricevuto dal 47%. Nell’Egeo meridionale, il 44% è stato completamente inoculato, mentre nella Macedonia occidentale il 39%. D’altra parte, nella Grecia centrale, il 31% ha assunto entrambe le dosi, mentre il 32% della popolazione è stato vaccinato nella Macedonia orientale – Tracia e Peloponneso.

“Segnale di pericolo” di Mitsutake

messaggio chiaroIl Primo Ministro ha detto durante l’incontro, che sarà un’estate sicura e libera Kyriakos Mitsotakis: «Fatti vaccinare, ma anche controlla regolarmente prima e dopo ogni attività sociale”.

Il premier ha confermato Che “nell’ultimo trimestre abbiamo studiato nel dettaglio i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, ma anche i decessi per COVID-19 in età critiche dai 60 agli 80 anni. Le conclusioni sono che il 99% – ripeto il 99% – dei casi critici che, purtroppo, , O per finire in terapia intensiva o perdere la vita, sono i nostri connazionali non vaccinati che hanno avuto l’opportunità di essere vaccinati: “È un vero peccato”.

Kyriakos Mitsotakis ha anche sottolineato che “abbiamo fatto grandi progressi, ma dobbiamo Per riempire tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione in modo che nei prossimi due mesi d’estate possiamo persuadere ogni cittadino che può avere altre idee, che può essere fobico, a farsi vaccinare fino alla fine, quando inizia In autunno, raggiungiamo dal 70% al 75% della popolazione è immune».

E stressato allo stesso tempo Necessità di accelerare le vaccinazioni In quelle regioni che hanno una quota inferiore alla media nazionale, visto che purtroppo ce ne sono tante e avremo bisogno di aiuto, Partecipazione più attiva del governo locale In modo che possiamo andare a livello di microscala di ogni comune, al fine di determinare i nostri cittadini non vaccinati che possono essere vaccinati con l’argomento appropriato. Avremo bisogno del tuo aiuto e problemi di controlloSoprattutto nei negozi in cui sei “più vulnerabile” – per dirlo molto educatamente – al divertimento associato a una diffusione più rapida del virus, ha affermato.

In conclusione, ha affermato che l’obiettivo della vaccinazione non può essere lasciato indietro in estate. Ecco perché ci organizzeremo in collaborazione con il Ministero della Salute e vi aiuteremo Unità mobili di vaccinazione in tutte le zone turistiche Dal paese, per non sprecare un giorno.

Infine, ripeti che per ora non esiste Non ci sono problemi con la disponibilità del vaccino E ogni cittadino può essere immunizzato molto rapidamente con qualsiasi vaccino desideri, dal momento che il problema che lo aveva afflitto per diversi mesi di non avere abbastanza vaccini, ha detto, ora è stato efficacemente affrontato.