un paese arrabbiato ma senza forza trainante

Per Macron, non sarebbe stato un lungo fiume calmo. Si è sentito dal risultato del primo turno delle elezioni presidenziali. Il National Rally di Marine Le Pen ha ottenuto un ottimo punteggio; Anche Jean-Luc Mélenchon, questo vecchio leone che sorge dalla sinistra francese, ha ottenuto molti voti. Questo primo round è il vero segnale di allarme. Poi, al secondo turno, il verdetto delle urne non è stato sorprendente.

Certo, Macron è stato rieletto, ma politicamente non è in una posizione di forza. Ha vinto, ma per lo più ha evitato di perdere.

Concessioni

Tra pochi giorni si terrà il secondo turno delle elezioni legislative, dopo un primo turno caratterizzato dalla presenza di un potente blocco di sinistra, di una destra che si fa più radicale senza perdere consensi, di un partito repubblicano che lotta per sopravvivere e di una Repubblica in movimento, al centro, a pari merito con Nupes de Mélenchon. Al secondo turno la situazione potrebbe cambiare, ma il Paese resterà comunque fortemente diviso, senza una vera forza trainante. E, in ogni caso, Macron dovrà fare accordi con altri partiti per poter realizzare alcune delle riforme promesse durante la campagna o programmate durante il suo precedente mandato.

Il rischio, secondo i sondaggi, di