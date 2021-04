un distributore di pizza fa scandalo a Roma

FRANCIA 2

Per le strade di Roma (Italia), la pizza – questo classico della cucina italiana – è nel menu di tutti i ristoranti. Ma un mese fa è appena comparsa una macchina curiosa: un distributore automatico di pizza. Sacrilegio per i romani. “La pizza è sacra. La faccio in casa. Nel peggiore dei casi la comprerei in pizzeria ma mai qui”, assicura un romano. In questo dispenser, nulla è congelato: l’impasto viene impastato in loco. Gli ingredienti sono freschi e conservati in frigorifero sul retro. Puoi anche guardare la tua pizza cucinare, tre minuti in totale.

La macchina può produrre fino a 200 pizze, dalla margherita ai quattro formaggi. I prezzi non superano i sei euro. I giovani provano l’esperienza: “La parte con gli ingredienti va bene, ma l’impasto mi sembra davvero molto sottile”, ne descrive uno. All’ora di pranzo anche i curiosi si lasciano tentare dalla strana macchina.