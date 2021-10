Turchia per EUMED 9: prevenuto e nascosto – Grecia e Cipro seguono ciecamente

Il ministero degli Esteri turco condanna i risultati della riunione

in annuncio Ministro degli Esteri turco Condanna l’esito del vertice e accusa l’Unione europea di “attirare” la Grecia e Cipro.

Come indicato nell’annuncio:

Estratti dalla dichiarazione congiunta su Mediterraneo orientale, Cipro e migrazione irregolare, Come pubblicato dopo il vertice tenutosi ad Atene il 17 settembre 2021 dai nove membri dell’Unione Europea (Francia, Cipro, Croazia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Grecia) Sono di parte, mancano di visione e non hanno nulla a che fare con la realtà.

Politiche Umed 9: Un severo messaggio alla Turchia per rispettare il diritto internazionale e risolvere il problema di Cipro Umed 9: Un severo messaggio alla Turchia per rispettare il diritto internazionale e risolvere il problema di Cipro

Chiediamo ai paesi dell’UE che hanno firmato la suddetta dichiarazione di abbandonare la posizione faziosa e discriminatoria della Grecia e dell’amministrazione greco-cipriota del sud di Cipro, che seguono ciecamente con il pretesto della solidarietà.

