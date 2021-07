Southgate è pronto per una tazza! – Atletica

11 luglio 2021 139 visualizzazioni 14 0 commenti

Gareth Southgate adora l’Italia di Mancini, fiducioso nella sua squadra e pronto ad ascoltare… Il calcio torna a casa.

“È stato bello ricevere una lettera di sostegno e gratitudine dalla Regina e dal Primo Ministro. Siamo in finale e siamo qui per vincere.

Negli ultimi quattro anni ci sono stati molti ostacoli sulla nostra strada, abbiamo affrontato molte sfide. “La flessibilità e l’esperienza che abbiamo acquisito come squadra hanno preparato bene i giocatori per il momento”, ha sottolineato.

Anche Southgate ha adottato il suo motto preferito “Il calcio torna a casa” ItalianSottolineando che solo… non arrogante “Non volevo ascoltarlo per 15 anni perché era troppo doloroso per me! Devi capire l’umorismo inglese, ed è unico, ma sicuramente non è arrogante. Le parole piacciono a tutti queste cose che sono andate storte per il gruppo”.

Siamo molto sereni e abbiamo molta fiducia in questa squadra e siamo migliorati in questo torneo. Il primo obiettivo era qualificarsi per la fase a eliminazione diretta e siamo rimasti calmi dopo la partita ScoziaQuando c’era la critica. Siamo coerenti nel modo in cui abbiamo svolto il nostro lavoro”.

Il tecnico della federazione inglese ha parlato anche della presenza di migliaia di tifosi, affermando:Per noi il campo nelle ultime due partite ci ha dato un’energia incredibile e so che domenica ci saranno tanti italiani in campo. Quindi, l’atmosfera sarà fantastica per tutti.

La presenza della gente non ci metterà sotto pressione, è una cosa positiva. Tutti dicevano prima del torneo che ci sarebbe stata più pressione e aspettative più alte perché giocheremo molte partite in Inghilterra, ma per noi è stato un privilegio giocare in Wembley.

Per quanto riguarda l’Italia, il Cancello sud Difenditi per il suo eccellente lavoro Mancini, ma anche nello stile moderno della deduzione

“L’Italia è senza dubbio un’ottima squadra, le due migliori squadre del torneo si sono qualificate per la finale e ora si valuterà tutto in base a chi sarà la migliore domenica.

il Roberto Mancini Ha fatto un ottimo lavoro. “Hanno un modo di giocare chiaro, grande spirito e un’ottima squadra regolarmente, come tutti gli italiani, ma il suo stile di gioco è diverso dallo stile delle squadre italiane quando ero più giovane, è più moderno”.