Silent Road: come ha reagito Twitter alla premiere della nuova serie MEGA?

Anteprima dinamica con valutazioni elevate per la nuova serie MEGA

I fan della TV sono stati accolti calorosamente nella sua nuova serie Mega «Strada silenziosalui fece La prima di ieriE Domenica 4 aprile. Serie di dramma misterioso firmata dalla coppia scritta più in alto Pietro Kalkovalis E Milinas Tasambane E tiralo fuori Fardi MarinaakiE Rivettato Pubblico televisivo Iscriviti Proporzioni elevate Su tabelloni.

specialmente, “Strada silenziosa»Ottieni una percentuale maggiore di 18% Nel Pubblico dinamico 18-54. Le prestazioni nelle donne sono tipiche 18-44 In percentuale 21%Mentre prevaleva la competizione tra uomini 45-54 Con 20%. In media, hanno guardato la serie 800.000 Spettatori Mentre la copertura li raggiungeva 1.500.000 spettatori.

la trama

La storia si svolge in 13 episodi, specifiche cinematografiche, Ciò solleva l’ansia ad altezze elevate, poiché la serie riguarda il rapimento ben pianificato di nove studenti delle scuole elementari mentre il loro scuolabus è in viaggio verso la scuola, insieme all’autista e al custode. Questo evento inaspettato arriva a sconvolgere la vita apparentemente calma delle famiglie, mentre il mistero dei sospetti si forma e vengono rivelati sentimenti e intrighi segreti. Di fronte a una realtà terrificante, gli eroi sono costretti a confrontarsi con i loro demoni. Riusciranno ad attraversare il “sentiero silenzioso” per raggiungere la verità, l’espiazione e la fine?

Cast

Nei ruoli di leadership ne vediamo uno Una squadra di grandi sostenitori Artisti del calibro di Demetris Lallos, Penelope Tsilica, Antonis Kvitzopoulos, Christos Lawless, Female Evstraati, Marisa Triantafilido, Nicolas Papagiannis, Vicki Papadopoulou, Giannos Perlikkas, Mirta Cristo

Trailer dell’episodio II

Trama potente, spiegazioni eccellenti, sviluppi tempestosi e domande senza risposta 2Il squillare Dalla serie che andrà in onda Domenica 11 aprile in un 21:00 in Mega E promette di mantenere intatto l’interesse degli spettatori. Guarda il trailer del secondo episodio Qui.

Vediamo come ha commentato su Twitter Il primo episodio della serie E il seguito … sui nostri schermi!

Tra le sue caratteristiche # Syobilus Dromus Consiste solo di 13 episodi e non vedremo la “pancia” delle famose soap opera greche! – Lamar (@ lammar284) 4 aprile 2021

Sei abituato alla vita di tutti i giorni e dici perché vai così veloce? Non rovinarlo per te, ma la serie lo era, non hanno riciclato una sola cosa in 30 episodi. Si giocava una volta alla settimana # Syobilus Dromus – nikifor qasimat (@ tvmaniac10) 4 aprile 2021

Dopo la fantastica serie, sono un’altra persona che devo andare su Netflix e spiegare le ali all’estero. Congratulazioni a tutti i collaboratori e ovviamente a Incorpora un Tweet #Surah_Arabia pic.twitter.com/9AvL932l9A – Carrie Branshaw di Lindl (@carrie__preston) 4 aprile 2021

Il primo episodio e il secondo trailer in una parola # Syobilus Dromus pic.twitter.com/3jabwr11cu – kongel96 (@ kongel96) 4 aprile 2021

# Syobilus Dromus La musica originale della serie è stata scritta dal compositore Thodoris Reglis, che ha “indossato” il trailer del film 4-Oscar 2020 “Parasites”.

Congratulazioni Mega Dr. – Οσία (osianouli) 4 aprile 2021

Bella regia e testo, bella immagine, spiegazioni carine, inquadrature esterne e nessuna produzione miserabile. Soprattutto, non ci sono altre serie TV latinoamericane con me da baciare e coccolare. Ben fatto mega # Syobilus Dromus – Sophia (@ Sofia83682957) 4 aprile 2021

Finalmente i ragazzi quest’anno hanno fatto azioni gentili, basta con il fatto che l’adulazione causa discordia e metà. Ci sono attori e soap opera per divertimento, meditazione e spunti di riflessione. Rimettiamo la mente in azione. # Syobilus Dromus – Rosemary’s baby (@ djZbiavX3Nj6LLh) 4 aprile 2021

Domanda: Qual è il nome di una serie della polizia greca con sceneggiatura ben scritta, regia creativa, ottima fotografia e, naturalmente, un ottimo staff?

Risposta: #Sito web

Mega, grazie! Sono contento che “Eteros Ego” abbia aperto la strada alla catena di polizia in Grecia! pic.twitter.com/PCXM9R9J9f – Lamar (@ lammar284) 4 aprile 2021

Ottima fotografia, forte punto di vista direzionale, dolci riprese aeree (e non solo), investimento musicale d’atmosfera, costruzione di un buon carattere (soprattutto per le donne). Ti mette fin dai primi minuti nel mistero che lui vuole creare … #Sito web – Christos Roccos (@Christosroukos) 4 aprile 2021

Mi sembra strano vedere una catena del genere in greco #Sito web – υπναρου 😴 (@ zina_A113) 4 aprile 2021

#Sito web 43 minuti senza fiato.

Sì, vogliamo questa TV! I-Xasou (XrhstosVas) 4 aprile 2021

Parafraserò di nuovo, se non oggi … Voglio vedere dettagli che non ho catturato alla prima lettura #Sito web Evita Ts (ts_evita) 4 aprile 2021

Se fosse stato su Netflix, avrei già visto l’episodio due. # Syobilus Dromus Alejandra Del Lago 💊🥼 (AlejandraDeLAgo) 4 aprile 2021

Non ho mangiato Netflix, li ho mangiati # Syobilus Dromus – portami il mio tablet # 2 (anastasia__xaa) 4 aprile 2021

Le spiegazioni sono eccellenti !!! Correrò finché non capiremo cosa ha fatto Thalia e suo padre la sta inseguendo e lei potrebbe essere felice del rapimento #Sito web Eva Poli (@EvaMprousko) 4 aprile 2021

Grande emozione rimasta … ottima foto, cast, atmosfera !!!! Ti sentivi a tuo agio guardando i primi 6 episodi ora !!! Stiamo aspettando con impazienza il sequel !!!! # Syobilus Dromus – Vasiliki Simonedo (@vassoula_sim) 4 aprile 2021

#Sito web Dopo le api selvatiche è arrivata la via silenziosa !! Serie scioccante dal primo minuto! Spiegazioni che ti tengono bloccato, puoi aspettare fino a domenica prossima. Complimenti a Mega e a tutta la produzione ♥ ️😍 ♥ ♥ Maria Piroudi (pyroudi) 4 aprile 2021

Capisci che non si è preso una pausa e alla fine ci saremmo alzati? #Sito web Christinmusicha 4 aprile 2021