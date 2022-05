Serie A: Milan o Inter campione d’Italia se…

Il titolo di campione d’Italia si giocherà questa domenica tra Milan e Inter, separate da due punti in classifica prima dell’ultima giornata di Serie A.

La fine di undici anni di attesa per il Milan? Il club lombardo è vicinissimo alla conquista del 19° scudetto della sua storia, il primo dal 2011. Ma domenica non dovrà tentennare sul campo del Sassuolo.

Con due punti di vantaggio sulla rivale interna e una differenza reti particolarmente favorevole (vittorie 1-1 e 1-2 negli scontri diretti), ai rossoneri basta un punto per essere coronati, a prescindere dal risultato dei nerazzurri che allo stesso tempo ricevere la Samp. Gli uomini di Stefano Pioli potrebbero essere incoronati anche in caso di sconfitta, a patto che non vinca l’Inter.

Questo titolo è atteso da migliaia di tifosi milanesi. Erano circa 100.000 a schierarsi a inizio settimana con la speranza di acquisire posti, mentre lo stadio del Sassuolo conta solo 21.000 posti.

Dal canto suo, per mantenere il titolo, l’Inter è obbligata a vincere, in una San Siro che dovrebbe anche fare il tutto esaurito, e sperare in una battuta d’arresto dei compagni di squadra di Oliver Giroud e Théo Hernandez per aggiudicarsi i 20.e titolo di campione, sinonimo di seconda stella.

Milan campione se…

– Vittoria o pareggio a Sassuolo, poco importa il risultato dell’Inter.

– Sconfitta contro il Sassuolo e l’Inter non batte la Samp.

Campione dell’Inter se…

– Vittoria contro la Samp e sconfitta del Milan a Sassuolo.