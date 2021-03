Salto estivo 2020 | No al Coronavirus – Sì al divertimento a Casa Playa (Foto)

Summer Jump Crystal Waters quest’estate si è svolta con assoluto successo e rigide procedure igieniche presso la bellissima Casa Playa a Vasiliko. L’evento, tenendo presente la pandemia di coronavirus, si è preoccupato di tutelare i concorrenti, perché ad eccezione delle squadre stesse, gli arbitri e i marcatori non sono entrati nessun altro. Gli organizzatori hanno fatto del loro meglio quest’anno, con partite in programma e non ci sono stati lunghi ritardi nel programma. L’arbitro di Zante Tassos Cardares, che è nella Basketball League ma anche nei Giochi Europei, ha aiutato le partite di arbitraggio con Kostas Panas. L’organizzatore principale era George Zaglas con Dionysys Hickales e Maria Malefiti che hanno aiutato a gestire i giochi.

Nei bambini, i vincitori erano la dinamite e negli adolescenti i cavalieri con Teodorete come miglior giocatore. Nelle donne la squadra vincente è stata Mirabiliosas con Efi Bossou la più preziosa, mentre negli uomini Ta Limo BC con Rafael Petta in testa.

Era Tassos Varvaregos che si era ferito al dito del piede sinistro ed è stato portato in ospedale, dove è stato scoperto che soffriva di una lussazione. Infatti, è tornato con la finale dell’evento e Raphael Pettas, il più prezioso nella finale maschile, gli ha consegnato il suo premio con una mossa commovente.

Il game show è stato presentato dal giornalista esperto e conduttore televisivo George Anagnostopoulos. I Giochi hanno visto generalmente un gran numero di spettatori, che è aumentato nel tempo.

Lo spazio Casa Playa di Vasiliko è stato ancora una volta impeccabile, perfettamente curato per le esigenze di gioco, mentre il mare fresco ha aiutato i corridori e gli spettatori ad affrontare le temperature estremamente calde.