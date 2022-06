Ristorante Nonno: come un po’ d’Italia a Épinal con Besart e JP.

10 giugno 2022 di Antoine Frêlon

Besart, lo Chef e JP., il room manager del ristorante Nonno a Épinal.

Chi dice sole, dice pasto in terrazza! Oggi il ristorante Nonno, situato tra la pista di pattinaggio Poissompré e il Cinés Palace d’Épinal!

Cosa rende Nonno così tanto successo?

Abbiamo voluto ricreare una vera Trattoria Napoletana come quella che trovi in ​​Italia. I nostri clienti vengono per l’atmosfera familiare ma anche per i prodotti importati direttamente dall’Italia. Qui tutto è fatto in casa, dai piatti ai dolci ai cocktail, e ogni mese adattiamo il nostro menù alle stagioni e agli umori dello chef.

La vostra pizza napoletana, oggi, non si presenta più!

È davvero il nostro prodotto di punta. Lo facciamo dalla A alla Z con il metodo tradizionale per avere un prodotto 100% italiano. L’impasto fermenta per

48 ore per avere un prodotto eccezionale ed estremamente digeribile. E la burrata, il prosciutto di Parma o anche il formaggio, con cui decoriamo la nostra pizza sono autentici e provengono direttamente da produttori italiani locali. Così funziona la magia o, come si dice da noi: “Qui la magia opera”.

Anche le tue terrazze sono una grande risorsa!

Abbiamo 2 terrazze che ci permettono di offrire una quarantina di posti a sedere. Al piano terra abbiamo realizzato un piacevolissimo bozzolo di verde con terrazzo completamente alberato. E al primo piano, il secondo è più simile a un patio toscano. Completamente nascosta, questa terrazza da 20 posti offre un’atmosfera molto intima senza vis-à-vis. I nostri clienti apprezzano molto queste due terrazze con atmosfere completamente diverse. Il piccolo extra in estate è assaggiare il nostro gelato italiano ai fiori di latte, da morire.

Il +++

Infarto : La pizza napoletana, riconosciuta patrimonio immateriale dall’UNESCO.

La buona idea : La formula meta-meta (mezza insalata, mezza pizza), ovvero come assaporare la pizza napoletana senza dover fare un riposino pomeridiano.

L’occhiolino : Nonno prende il nome dal famoso Nonno Lulu e dalla sua Spina Grill. Il Nonno significa nonno in italiano.

NO NO

Aperto tutti i giorni pranzo e cena,

2 rue Emile Zola a Epinal

Tale. 03 29 37 24 36

www.nonnofamiglia.fr

Facebook : non.epinale

Instagram: non.famiglia