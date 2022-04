ristorante Le Padelle Specialità italiane

Nolwenn e Fabrizio Marcelli hanno avuto diversi live prima di aprire il 25 febbraio 2022 a Pau al posto di “D’un dimanche à la campagne”, Ristorante Le Padelle (le 2 cucine in francese) Il ristorante è stato completamente rinnovato e ridecorato Nolwenn non è per niente. In termini di cucina italiana, si parla a voce alta e ci vengono servite le paste come a Roma in padella.

Fabrizio e Nolwenn Marcelli nei nostri studi © Radio Francia

– Francia Bleu Béarn Bigorre Isabelle Young

Il meglio d’Italia, come le pizze con impasto che lievita 48 ore prima di essere guarnite e infornate in un vero forno per pizza, e soprattutto senza panna.

Vicinissimo al Parco Beaumont, immerso nel verde, “Le Padelle” ci porta da Roma in Sicilia dall’antipasto al dolce. Una carta dei vini da scoprire senza indugio perché non è solo Lambrusco, Prosecco o Chianti! Tutto è fatto in casa con prodotti italiani di qualità. Potete anche venire ad assaggiarlo nel pomeriggio per assaggiare un babà al limoncello o venire a bere un ristretto per i dilettanti.

Ristorante Le Padelle aperto dal mercoledì alla domenica compreso dalle 10:00 per la sala da tè 05 59 90 14 70.

Nota: puoi anche portare via le pizze!