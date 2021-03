quattro blu tra i primi 5

Il riassunto

Ieri sera in testa alla classifica c’era una francese. Questa sera è un giocatore locale che ha preso i controlli relegando così Constance Fouillet al secondo posto in classifica. Con un cartellino di 69 (-3), l’italiano Francesca Fiorellini occupa dunque la testa del torneo ma è davanti al bretone di soli due colpi. Un po ‘più in difficoltà questo venerdì, Constance ha restituito una carta di 74 (+2) che l’ha portata a -1 totale.

Buona carta di -2 (70) per Lou Rousselot questo venerdì. Alexis Orloff / ffgolf

D’altra parte, la buona notizia della giornata è che ora deve condividere questo secondo posto con un’altra francese. Autore anche di un 69 (-3), miglior prestazione di giornata, Nastasia Nadaud Iscritto Constance Fouillet sul secondo gradino a -1. La giocatrice di Aix-les-Bains, tuttavia, ha iniziato timidamente con due spauracchi prima di ribaltare la situazione e colorare la sua carta con cinque uccellini. Bella prestazione per una ragazza che sta scoprendo i tornei internazionali e che gioca fino in fondo la sua fortuna: ” Prima di arrivare al torneo non avevo molte aspettative e per il momento sta andando tutto bene quindi lo prenderemo come viene, ha spiegato Nastasia. Oggi ho giocato bene e soprattutto ho corretto il mio difficile inizio. Proverò a fare lo stesso domani e continuerò a giocare senza pressioni. Dopo il mio primo uccellino oggi ho lasciato andare i miei scatti. Era il clic del mio gioco, questo uccellino mi ha liberato e avrei potuto fare ancora meglio. È ancora una buona carta, ora devo usare questo atteggiamento per segnare di nuovo nei prossimi giorni. “

Operazione molto bella anche per Charlotte liutier che ha anche convalidato una carta di 69 (-3) contro un 76 (+4) del giorno prima. Ha scalato la classifica ed è arrivata nel gruppo di testa in quarta posizione a +1, a fianco Maylis Lamoure.

Altri due tricolori entrano poi nella top 10. Lou rousselot, con una buona carta di 70 (-2) è 7 ° a +2. Adela Cernousek è 10 ° a +3 totale.

Le altre donne francesi

Come ricorderai, questa settimana 36 ragazze francesi si sfideranno a questi Open d’Italia. Se i nomi sopra citati sono per il momento i migliori in classifica, le altre ragazze non sono lontane e si aggrappano alla vettura di testa.

Al 13 ° posto in classifica e su un totale di +4 troviamo il Tolosa Clemence Cadeac. È seguita da vicino da Carla De Troia, 17 ° a +5 e da Lilac Pinthier Dal 20 ° al +6.

Quindi un gruppo di cinque ragazze rimane tra i primi 30. Primo Clemence Martin e Claire Pitout, entrambi 28 ° a +7. Poi Vairana Heck, Camille Min Gaultier e Ines Archer che condividono il 30 ° posto a +8.

La classifica degli altri Blues:

Ariane Klotz 34 ° (+9); Marie De Ferrier De Montal, Yvie chaucheprat 42 ° (+10); Zoe Allaux, Carla Bourdeaux, Charlotte menager 45 ° (+11); Carlotta Locatelli, Louise reau, Emma Falcher 50 ° (+12); Celeste Collet 56 ° (+13); Louise Dumay, Nawel Ben LataeiF, Lou Loron 59 ° (+14); Vanessa Ristorcelli, Eleonore Aernouts 88 ° (+20); Amandine Seguin 94 ° (+21); Noemie Boulbes 99 ° (+22); Olivia cosmano 101 ° (+23); Sono Schweitzer 104 ° (+24); Lana Durfort 111 ° (+28); Kalyne benard 115 ° (+32).

