Quanto vale il marchio Paolo Scafora? Recensioni e migliori prodotti – Masculin.com

La famiglia Scafora ha iniziato a produrre scarpe a Napoli a metà degli anni 50. Da allora, il marchio italiano si è affermato come punto di riferimento per le scarpe di lusso da uomo.

Ritorno a più di 70 anni di storia attraverso le collezioni di una maison ormai riconosciuta in tutto il mondo con il nome di Paolo Scafora.

La storia del marchio Paolo Scafora

Passione. Eleganza. Ricerca della perfezione. Innovazione nel rispetto della tradizione. Sono questi i valori promossi da Paolo Scafora oggi… e fin dai primi passi di questa azienda di famiglia.

Perché la storia di questo marchio di scarpe di fascia alta risale alla metà del XX secolo. Più precisamente nell’anno 1956, nei vicoli operosi di Napoli. Nato nel 1942, Gennaro Scafora, è il primogenito di otto figli e si è formato come apprendista nelle botteghe napoletane degli anni ’50. Eredita il know-how del padre e lo trasmette ai fratelli minori, proseguendo la propria carriera professionale fondando negli anni ’70 una piccola azienda di produzione di suole in cuoio.

Anno dopo anno, di generazione in generazione, gli Scafora si tramandano l’amore per il lavoro ben fatto e per le belle scarpe. Così, le scarpe del marchio sono interamente realizzate a mano da artigiani di talento che condividono i valori della famiglia: passione, dedizione e abnegazione. Belle parole sulla carta, ma a cui tutti si sforzano di dare un senso. Paolo Scafora, ad esempio, si reca a Milano per approfondire la sua conoscenza delle tecniche di progettazione delle calzature. La sua curiosità lo ha portato a viaggiare in molti paesi del mondo, fino al suo arrivo in Australia. Dopo alcuni anni, Paolo Scafora decide finalmente di tornare a Napoli e creare con i suoi fratelli il marchio di lusso che porta il suo nome.

Vengono utilizzate solo pelli pregiate, come vitello francese, alligatore americano e cordovan, oltre a fodere di cashmere, ermellino e visone. Ogni calzatura è assemblata secondo metodi di lavorazione tradizionali (bolognese, goodyear, norvegese, ecc.) e colorata a mano, impreziosita da sfumature uniche e sofisticati effetti cromatici.

Oggi, la terza generazione della famiglia Scafora continua con passione e dedizione un’antica tradizione che mette al bando macchinari e attrezzature industriali. Possono essere necessari 30 giorni per produrre un solo paio di scarpe, ma la qualità e l’attenzione ai dettagli non vengono mai sacrificate. Non occorre cercare oltre i motivi che hanno contribuito alla fama internazionale di Paolo Scafora…

La nostra opinione su Paolo Scafora

Paolo Scafora è uno dei più prestigiosi marchi di calzature in Italia (con Stefano Bemer in particolare). Una fama tutt’altro che usurpata per la casa napoletana, che dal 1956 dimostra tutto il suo saper fare.

Per gli uomini che amano le belle scarpe e che hanno un budget comodo (considerate almeno 450€ per un paio di sneakers e 1000€ per le derby), le creazioni di Paolo Scafora sono da considerare di prim’ordine.



I migliori prodotti di Paolo Scafora

Le Oxford (o Richelieu) da sole racchiudono tutta l’expertise di Paolo Scafora: pellami di qualità, rifiniture impeccabili con cuciture Goodyear, una patina unica o quasi. Per renderle ancora più esclusive, il brand offre anche opzioni di personalizzazione come l’aggiunta delle proprie iniziali sotto la suola.

Arte Richelieu. 604: 1115€

In uno stile “tipicamente italiano”, certamente più divisivo, il mocassini in pelle di alligatore sono uno degli altri pezzi forti di Paolo Scafora. Marrone o blu navy per una versione relativamente sobria, verde o rosso per chi è pronto ad affrontare tutte le eccentricità: questi mocassini sono vere opere d’arte, scarpe di gran lusso!

Mocassini art. 539: 6740€

Dove acquistare le scarpe Paolo Scafora?

Se il marchio Paolo Scafora gode di una reputazione internazionale (soprattutto tra i ricchi amanti delle scarpe), il marchio ha mantenuto metodi molto tradizionali. Pertanto, non aspettarti di vedere un negozio o un rivenditore ad ogni angolo di strada! Per dare un’occhiata più da vicino a queste scarpe italiane, devi andare a Napoli, e da nessun’altra parte. Tuttavia, si noti che a Parigi, La fabbrica sottolinea regolarmente il know-how del calzolaio transalpino.

Altrimenti, l’e-shop Paolo Scafora ti permette anche di ordinare il tuo modello preferito dalla Francia. Uff!

