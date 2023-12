Presto sarà possibile aggiungere un terzo braccio grazie agli scienziati svizzeri. Il problema: non sanno ancora a cosa servirà

Pensi qualche volta che un terzo braccio potrebbe esserti utile? Un team di ingegneri svizzeri dice la stessa cosa: stanno attualmente lavorando su un braccio robotico che possa essere facilmente controllato. Per quale scopo? questa è la domanda.

Ci sono troppe cose da portare o da fare contemporaneamente, ci diciamo, un po' sognanti.Potremmo fare moltissime cose se avessimo a disposizione un terzo braccio. Bene, buone notizie se sei una delle persone che ha già questa idea: Grazie agli ingegneri svizzeri, questa opportunità potrebbe presto essere disponibile anche per voi.

In effetti lo è Un team di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera chi esplora questa possibilità. Il team, guidato da Giulia Domenegani, ha sviluppato un braccio robotico che può essere controllato con la respirazione, ma anche con la vista.

Un terzo braccio, ti fa sognare?

Braccio robotico aggiuntivo o XRAQuesto braccio è stato presentato il 13 dicembre in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Robot scientifici. “Ulteriori bracci robotici sono di crescente interesse nei campi delle neuroscienze e della robotica, perché offrono potenziali strumenti per la vita di tutti i giorni”.“, spiega l'articolo. “Tuttavia, questa entusiasmante opportunità comporta nuove sfide per le strategie di controllo sensomotorio e le interfacce uomo-macchina”.

La domanda principale riguarda come maneggiare un simile “strumento” senza ostacolare le capacità motorie già esistenti del corpo umano. Perché in generale, quando si parla di bracci robotici, l’obiettivo primario è sostituire un braccio amputato. L'obiettivo qui è molto concreto quello di aggiungere un terzo braccio alla persona. Così il team di Giulia Domenegani ha deciso di posizionare il dispositivo XRA sulla gabbia toracica di chi lo indossa, un'area centrale situata tra le braccia “vere” di una persona. Per controllarlo vengono utilizzati i movimenti respiratori e i movimenti oculari.

Estratto dall'esperienza

Il terzo braccio è fantastico, ma perché?

Scienziati svizzeri hanno condotto esperimenti su 65 volontari e I risultati mostrano che il braccio robotico posizionato lì non interferisce con le capacità motorie umane esistenti.

“I nostri risultati mostrano che l’interfaccia uomo-macchina proposta non interferisce con l’espressione verbale o l’esplorazione visiva e che può essere utilizzata per controllare un braccio virtuale aggiuntivo indipendentemente o in coordinamento con i rami biologici”.“, spiega lo studio.

Tuttavia, sottolineano anche questo La capacità dei soggetti del test di utilizzare il braccio robotico in modo efficace varia a seconda dell'esperienza precedente e delle capacità di base. Insomma, avere un terzo braccio non ti rende necessariamente sovrumano subito: potrebbe volerci molto tempo per padroneggiarlo, e potresti non arrivarci mai.

Infine, va sottolineato un punto importante, ovvero che lo studio consiste principalmente nel determinare se è possibile utilizzare il terzo braccio senza danneggiare le capacità motorie della persona. In pratica il braccio robotico di Giulia Domenegani non ha un vero e proprio utilizzo quotidiano. Almeno, non per ora: forse questo primo studio porterà a contesti più specifici, ma anche in questo caso, dovrai essere in grado di padroneggiare lo strumento per poterne davvero beneficiare.