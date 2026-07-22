Presentato il primo robot “centauro” al mondo: mobilità su ruote e capacità umanoidi in un unico sistema

L’evoluzione della robotica continua a spingersi verso soluzioni sempre più specializzate per affrontare scenari complessi. In occasione del WAIC 2026 di Shanghai, l’azienda cinese Run Robotics ha presentato quello che definisce il primo robot “centauro” al mondo con configurazione ruota-gamba, un progetto che combina la rapidità di un veicolo su ruote con la precisione operativa di un robot umanoide.
Un robot ibrido pensato per ambienti difficili
Il nuovo sistema nasce dall’integrazione di un telaio fuoristrada a quattro ruote con una parte superiore di tipo umanoide dotata di braccia robotiche. Questa configurazione permette al robot di spostarsi con maggiore velocità su terreni accidentati e, allo stesso tempo, di eseguire operazioni che richiedono precisione, destrezza e capacità di manipolazione.
L’ispirazione arriva dalla figura mitologica del centauro, caratterizzata da una struttura divisa in due parti: una base dedicata alla mobilità e una sezione superiore con caratteristiche simili a quelle umane. A differenza dei tradizionali robot umanoidi bipedi, la scelta delle ruote consente di migliorare stabilità, efficienza e rapidità negli spostamenti su superfici irregolari.
Tecnologia sviluppata prevalentemente in Cina
Secondo Run Robotics, oltre il 95% dei componenti principali del robot è prodotto in Cina, un dato che evidenzia il crescente sviluppo della filiera nazionale nel settore della robotica avanzata e dell’automazione.
Intelligenza artificiale per la navigazione autonoma
Il robot integra sistemi di intelligenza artificiale che gestiscono la navigazione autonoma e il coordinamento delle operazioni. L’obiettivo è consentire al sistema di muoversi in autonomia in contesti industriali o di emergenza, riducendo la necessità di intervento diretto da parte degli operatori.
L’integrazione tra mobilità e capacità di manipolazione permette inoltre di affrontare attività che richiedono sia rapidità negli spostamenti sia precisione nell’esecuzione.
Le possibili applicazioni operative
Run Robotics individua numerosi ambiti di impiego per questa nuova piattaforma robotica. Tra le principali applicazioni figurano:
Ispezioni industriali e manutenzione
Il robot può essere utilizzato per effettuare ispezioni autonome di impianti industriali e infrastrutture, oltre a svolgere interventi di manutenzione in aree difficilmente accessibili.
Emergenze e soccorso
Tra gli scenari previsti rientrano le operazioni antincendio e le missioni di ricerca e soccorso, dove la presenza umana potrebbe comportare rischi elevati. Grazie alle braccia robotiche, il sistema è progettato per interagire con strumenti e oggetti direttamente sul luogo dell’intervento.
Settori minerario ed energetico
Le potenziali applicazioni comprendono anche le attività minerarie e le ispezioni nei giacimenti petroliferi, contesti in cui la capacità di muoversi su terreni complessi rappresenta un elemento essenziale.
Un approccio innovativo alla robotica mobile
Il debutto del robot al WAIC 2026 di Shanghai ha attirato l’attenzione per il suo approccio ibrido, che unisce velocità, stabilità e capacità operative avanzate in un’unica piattaforma.
L’obiettivo dichiarato dell’azienda è sviluppare un sistema in grado di raggiungere rapidamente aree difficili da accessare e svolgere interventi con le braccia robotiche in situazioni potenzialmente pericolose per gli esseri umani.
Con questa soluzione, Run Robotics punta ad ampliare le possibilità di impiego della robotica nei settori industriali e della sicurezza, proponendo un modello che combina mobilità efficiente e funzionalità tipiche dei robot umanoidi.
Alessandro Vitale è autore per Gossipitaliano.net e si occupa di seguire temi di attualità, spettacolo, tecnologia, business, sport e lifestyle. Il suo approccio si concentra su una comunicazione chiara, accurata e accessibile, con l’obiettivo di offrire ai lettori informazioni utili e aggiornate. Attraverso articoli basati sui fatti e un linguaggio diretto, racconta notizie e storie rilevanti, aiutando il pubblico a comprendere gli argomenti che influenzano la vita quotidiana e il dibattito pubblico.