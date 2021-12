Parte del Fregio del Partenone torna in Grecia dall’Italia

La restituzione di parte del fregio del Partenone alla Grecia e al Museo dell’Acropoli è iniziata con l’introduzione, per il parere legale del Consiglio Archeologico Centrale, alla sua prossima riunione.

In giro Frammento della sesta pietra del fregio orientale del Partenone (NI 1546), che Si trova nel Museo Archeologico Antonino Salinas A Palermo, Italia”, ha spiegato in una nota il ministero della Cultura e dello Sport, dopo aver chiesto ai giornalisti il ​​contenuto del numero 27 all’ordine del giorno.

Con il prosieguo del bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali “sul buono stato di conservazione del Consiglio Archeologico Centrale, Frammento. L’arrivo al Museo dell’Acropoli è previsto nel 2021, con il processo di indebitamento a lungo termine.

come prestito contro, la Grecia collocherà nel Museo Archeologico Antonino Salinas, una statua acefala di Atena, che sarà poi sostituita da un vaso proteogeometrico. Le due opere antiche sono in prestito dal Museo dell’Acropoli Non saranno esposte contemporaneamente al Museo di Palermo, ma verranno ruotate. “Secondo la legge italiana, la durata del prestito corrispondente è di quattro più quattro anni”.

Lo stesso annuncio concludeva che «il contatto tra la Regione Sicilia e il ministro della Cultura e dello Sport Lina Mendoni, nonché tra i due musei, per il prestito a lungo termine del pezzo, è iniziato nel gennaio 2021».

