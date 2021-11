Olmeta e Michal nell’U17 francese contro l’Italia

I due biancorossi, Olmeta e Michal (nella foto) sono stati convocati dalla Francia U17 per affrontare l’Italia a inizio dicembre. Contemporaneamente Sitou e Coudour parteciperanno al rally U16 a Clairefontaine.

Il portiere Lisandru Olmeta e l’attaccante Lucas Michal sono stati convocati dalla Francia U17 per sfidare l’Italia in un doppio confronto il 7 e il 9 dicembre. I due giocatori hanno iniziato questa domenica nel girone di Manu Dos Santos che ha vinto in casa dell’Air Bel (1-0). Il portiere della nazionale si è anche dimostrato decisivo proprio alla fine dell’incontro vincendo il suo duello.

La selezione francese U17 di José Alcocer affronterà l’Italia nella sua tana a Coverciano.

Il programma :

Martedì 7 dicembre – 14:30 / Centro Tecnico Federale di Coverciano

Italia U17 – Francia U17

Giovedì 9 dicembre – 14:30 / Centro Tecnico Federale di Coverciano

Italia U17 – Francia U17

Nella categoria U16, due monegaschi saranno presenti a Clairefontaine durante il raduno nazionale in programma dal 6 al 9 dicembre. L’allenatore Jean-Luc Vannuchi effettuerà una revisione della rosa molto ampia da quando sono stati convocati 36 giocatori, inclusi i due difensori Kevin Sitou e Mathis Coudour.