Nonostante ciò, sembra poco plausibile: è una Lamborghini Huracan (+ video)

Con le dovute modifiche, quella che vediamo nelle foto e nel video, è la Lamborghini Huracan che ha chiaramente cambiato direzione professionale.



NS JambakanÈ un file appositamente modificato Lamborghini Huracan È destinato a strade sterrate speciali e al divertimento e all’assistenza del conducente in luoghi con salti.

il Lamborghini Inizia la sua vita come azienda produttrice di trattori, quando il preciso “cambio di orientamento” Huracán, si può anche chiamarlo karmico. inoltre Mai più azienda italiana, altri campioni fuoristrada per modelli capaci, come LM002 con il V12 insieme meccanico. Ovviamente non dimentichiamo di parlare completamente gestisce Nella sua forma di fabbrica, tuttavia, potrebbe non essere generalmente in grado di seguire un percorso e una direzione se non ha asfalto o terreno pavimentato sul terreno. Quindi qui abbiamo una macchina, di solito una Lamborghini Huracan, con il normale numero di telaio di fabbrica e le porte con apertura verso l’alto.





Non è più nel vano motore V10 Dalla fabbrica ma uno V8 LS, che però collabora bene con la sua fabbrica Lamborghini Vettore di movimento. il progetto È iniziato con un quadro chiaro alla fine del 2020 e la destinazione coinvolta nella gara menta 400 Dal 2021. Questa è una gara di fuoristrada che si avvicina da diversi decenni Las vigas Dagli Stati Uniti finora, è chiaro che Lamborghini Non ha mai partecipato. Nel video vedere il Jambakan – come viene chiamato ufficialmente il modello dai suoi ideatori – mentre lavorava, durante le prove nel deserto, per prepararsi alla gara che Si terrà a dicembre.

