NELLE IMMAGINI, NELLE IMMAGINI. Scopri le 16 opere degli artisti italiani esposte per le strade di Torino per celebrare l’Europa

Torino ha ricevuto questa settimana il Consiglio dei ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa. In questa occasione, le strade del capoluogo piemontese ospitano una mostra di 16 opere di rinomati illustratori italiani, al fine di richiamare, per immagini, i valori fondamentali dell’Unione Europea. Vi invitiamo a scoprirli.

Se avete intenzione di andare a Torino nei prossimi giorni, fate una deviazione via Piazza San Carlo e via Po. Passando sotto i portici più frequentati del capoluogo piemontese, scoprirete una mostra diversa dalle altre.

Noti per ospitare regolarmente mostre fotografiche all’aperto, ospitano da diversi giorni e da diverse settimane illustrazioni originali di 16 rinomati artisti italiani.

Organizzata in occasione del Consiglio dei ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa (che si è svolto questa settimana a Torino, il 19 e 20 maggio), questa mostra temporanea resterà in scena per diverse settimane a Torino prima di girare in tutti i dipartimenti italiani e negli istituti culturali italiani presenti nel mondo, ed in particolare a Lione, rue François Dauphin, nel 2° arrondissement.

Tutte queste opere ne fanno parte “un movimento artistico segnato da un ‘nuovo Rinascimento’ dell’illustrazione italiana che mette in dialogo la sua forza creativa con le nuove possibilità offerte dall’era digitale”spiega il comune di Torino.

I 16 illustratori selezionati hanno dovuto lavorare su un tema comune: i valori fondamentali che hanno presieduto alla nascita dell’Unione Europea.

Dalla “libertà” al “rispetto della dignità umana” passando per la “fraternità” o lo “stato di diritto”, ecco queste 16 opere originali.

“Palazzo Madama”

© Matteo Berton

2. “Torino” di Francesco Bongiorni

“Torino”

© Francesco Bongiorni

“Piemonte”

© Riccardo Guasco

“Libertà”

© Camilla Falsini

“Dignità”

© Elisa Seitzinger

“Uguaglianza”

© Andrea Serio

“Democrazia”

© Anna Parina

“Stato di diretto”

© Francesco Poroli

“Rispetto dei diretti umani”

© Irene Rinaldi

“Fratellanza”

© Lucio Schiavon

“Lavoro”

© Ale Giorgini

“Cultura”

© Emiliano Ponzi

“ritmo”

© Bianca Bagnarelli

“Ambiente”

© Marina Marcolin

“Scienza”

© Gianluca Folli