Nations League: Alla ricerca del nuovo campione – Final 4 in OPEN

Due anni dopo la sua incoronazione Portogallo Ad un campione d’Europa attraverso la squadra appena costituita in quel momento La Società delle NazioniÈ tempo che emerga un nuovo eroe. Il titolare del titolo è stato squalificato Finale 4 La coppa, la seconda nella storia dell’istituzione, sarà vinta dal vincitore del duo italo-spagnolo con il vincitore belga-francese.

Mercoledì sera (6/10, 9.45, Open TV) La Squadra Azzura accoglie Furias Rojas a San Siro in… I successivi campioni d’Europa, imbattuti da 37 partite consecutive in un record mondiale senza precedenti, vogliono conquistare anche questo titolo, Mentre gli spagnoli puntano alla rivincita per raggiungere la finale di domenica (10/10, 21.45) per rivendicare il titolo nove anni dopo.

L’altra semifinale della Nations League si svolgerà giovedì sera (7/10, 21.45) a Torino tra Belgio e Francia, in un’altra partita che potrebbe essere una finale. Le due partite, così come la finale minore e la finalissima di domenica rispettivamente alle 16.00 e alle 21.45, saranno trasmesse in diretta da OPEN e trasmesse in diretta, da OPEN, da Ethos.gr.

Creazione della Società delle Nazioni

Era il 9 giugno 2019, quando il Portogallo – che ha ospitato la prima fase finale del torneo – ha sconfitto l’Olanda 1-0 e ha raggiunto la coppa. La Nations League è stata creata per sostituire le amichevoli internazionali, per dare più incentivi a squadre e giocatori ma anche per aumentare le entrate della UEFA creando più competitività. Le prove indicano che i ricavi delle competizioni della nazionale sono raddoppiati nel biennio 2018-2019, da 212 a 551 milioni di euro.

Al termine del primo evento, le squadre nazionali hanno distribuito 116 milioni di euro e i ricavi di partecipazione delle squadre sono stati così distribuiti:

2,25 milioni di euro per ognuna delle 12 squadre della prima categoria.

1,5 milioni per 12 su 2.

1.125 milioni per 12 del terzo (ecco la Grecia).

750.000 euro per il 16 del quarto.

I quattro partecipanti alla quarta finale del 2019 hanno ricevuto ciascuno 918.000 euro, il vincitore ha ricevuto 3,5 milioni di euro, il perdente di questa finale 2 milioni e il terzo classificato ha ricevuto un milione di euro. Queste entrate aumenteranno nel torneo in corso in quanto aumentano anche le entrate dell’organizzatore UEFA che distribuisce … oro alle squadre per fornire incentivi aggiuntivi.

