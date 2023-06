MotoGP Italia Miguel Oliveira: “Andrò al Mugello, non vedo l’ora di rivedere tutta la squadra”

Annuncio



Questa è una buona notizia dal team RNF Aprilia che avrà la gioia di schierarsi questo fine settimana al Mugello per il Gran Premio d’Italia di questo fine settimana con squadre al completo. Infatti, Miguel Oliveira, la cui partecipazione era più che incerta, annuncia il suo ritorno alle competizioni nonostante una spalla ancora da consolidare, mentre il suo compagno di squadra Raul Fernandez assicura che manterrà il suo posto nonostante stia uscendo da un episodio di sindrome delle delicate logge . Per l’Aprilia ferma sarà anche una soddisfazione poter contare sul proprio team satellite sul proprio terreno dove vorrà confrontarsi con la connazionale ma comunque rivale Ducati.

Questo è già il secondo ritorno sulla griglia di partenza che si giocherà questo fine settimana al Mugello Miguel Oliveira dopo essersi infortunato prima alla gamba a seguito di una percussione al Gran Premio del Portogallo causata da Marco Marquez. Il portoghese ha quindi dovuto ignorare l’Argentina prima di tornare ad Austin e per un Gran Premio di Spagna dove è stato abbattuto Fabio Quartararo. Questa volta è stata la spalla a soffrire, al punto da dover saltare il Gran Premio di Francia.

Una spalla non al primo infortunio che ha reso complicato il recupero. Durante i giorni Aprilia a Misano, Miguel Oliveira non era stato ottimista circa un ritorno a Gran Premio d’Italia. Ma da allora sono passati giorni e finalmente il cinque volte vincitore è arrivato MotoGP sarà infatti in sella alla sua RS-GP al Mugello.

“ Non vedo l’ora di andare al Mugello ” disse Oliveira. ” Il più grande punto interrogativo è sicuramente so come riuscirò fisicamente a gestire una pista così difficile con la MotoGP. Negli ultimi giorni ho sentito dei miglioramenti, quindi spero che siano sufficienti per guidare ed essere competitivi “.

Michele Oliveira: So che ho bisogno di più esperienza con la moto e più corse »

L’obiettivo di Miguel Oliveira sarà per andare alla fine del Gran Premio: ” questo è l’obiettivo principale. So di aver bisogno di più esperienza con la moto e più corse, ma per ora la priorità è tornare forti e al 100%. Andrò al Mugello con questo obiettivo e spero di poterlo raggiungere in un buon fine settimana. Non vedo l’ora di rivedere tutta la squadra “.

Nell’altra metà della scatola, Raúl Fernandez ha avuto un inizio di stagione senza infortuni, ma dopo Le Mans lo spagnolo è stato operato per risolvere un problema di sindrome compartimentale che lo ha afflitto in diverse occasioni. ” Sono molto felice di essere tornato al Mugello. Abbiamo avuto tre fine settimana liberi, il che è stato un bene per il mio braccio. Ho avuto il tempo di riprendermi e prepararmi fisicamente. Non voglio aspettarmi niente di speciale per questo fine settimana “.

Spiega perché: Innanzitutto, dobbiamo vedere come funziona il mio braccio. Cercheremo ovviamente di fare del nostro meglio e di divertirci, che è il mio obiettivo principale. Sono curioso di vedere se il braccio mi darà problemi dopo questi primi quattro round difficili, dove il braccio mi ha dato molti problemi “.