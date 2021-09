Mondiali-2021: Alaphilippe nella terra di van Aert

Lovanio (Belgio) (AFP)

Julian Alaphilippe mette in palio il suo titolo di campione del mondo di ciclismo domenica sulla terra di Wout van Aert, grande favorito di questa spettacolare Coppa del Mondo.

A un anno dall’incoronazione di Imola in Italia, il francese ha dichiarato di aver azzerato “il contatore”. Al via dei 268,3 chilometri di Anversa, è solo uno dei contendenti, prima risorsa di una squadra francese ambiziosa ma consapevole di affrontare una parte forte.

“E’ una gara molto difficile”, avverte l’allenatore della nazionale Thomas Voeckler. “Non siamo affatto nella configurazione dello scorso anno, il campione del mondo sarà sicuramente forte, ma possiamo avere delle sorprese”.

“Bisogna farlo secondo diversi parametri”, insiste Voeckler, citando il percorso confuso, il tempo (piuttosto clemente secondo le previsioni), la formula delle selezioni nazionali che rompe con le squadre dei marchi, le amicizie o inimicizie suscettibili di influenzare il gioco tattico oltre le istruzioni ufficiali.

Il percorso ? “Fa pensare a una classica, con l’intensità che avrà la gara, con la distanza di quasi 270 chilometri”, spiega van Aert, inserito solo leader della squadra belga ma senza nessuno dei suoi soliti compagni di squadra nella selezione. “Il circuito delle Fiandre sarà duro. L’ultimo giro a Lovanio non è difficile di per sé ma ha molte curve, ostacoli, risvegli. Potremmo vedere un gruppo di 30-50 piloti in finale”.

Il belga Wout van Aert durante le Olimpiadi di Tokyo a Oyama, Giappone, 24 luglio 2021 Tim de Waele PISCINA / AFP / Archivi

“La gara sarà molto difficile, bisognerà essere forti per fare la differenza”, aggiunge Alaphilippe, soddisfatto di un anno ricco di forti emozioni e ragionevolmente fiducioso prima dell’incontro: “Mi sento davvero sempre meglio. sii lì, ho lavorato sodo”.

– Controllo gara –

“Tutto non dipende da me”, aggiunge il campione in carica che è circondato nella maglia nazionale da corridori abituati ai classici delle Fiandre, come Christophe Laporte, Anthony Turgis e soprattutto Florian Sénéchal (in gran forma), il pugile Benoît Cosnefroy e anche il velocista Arnaud Démare dovrebbe essere arrivato solo come membro della squadra.

Ma è Alaphilippe a focalizzare gli occhi degli avversari. “Risponderà presente”, conferma l’olandese Mathieu van der Poel, solitamente grande rivale di van Aert nelle classiche delle Fiandre ma questa volta fuori passo a causa di una preparazione vanificata dalla sua caduta dalle Olimpiadi di Tokyo in mountain bike.

+VDP+, mancato un titolo che gli sembrava promesso nel 2019 a causa di un guasto alle gambe negli ultimi chilometri, si dichiara pronto. “Altrimenti non avrei preso l’inizio”, aggiunge. Tuttavia, il nipote di Raymond Poulidor designa anche van Aert come il suo preferito: “Sarebbe un ottimo campione del mondo. Ci sono pochi piloti che sono più veloci di lui in un arrivo come questo. Penso. Quindi spetta ai belgi controllare la gara . “

Gli altri credibili candidati al titolo sono da cercare dalla parte dell’Italia, con il campione d’Europa Sonny Colbrelli da una squadra di marca (Bahrain) euforica da diversi mesi, dal blocco danese capace di scommettere sulla superiorità numerica in caso di gara risolta in finale (Asgreen, Cort, Honoré, M. Pedersen, Valgren) e personaggi illustri che hanno brillato all’inizio dell’estate. Il britannico Tom Pidcock, campione olimpico di mountain bike, e lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France (e Liegi-Bastogne-Liegi ad aprile), hanno il profilo giusto.

