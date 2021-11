Molly Sims, 48 ​​anni, mostra il suo fisico giovanile in bikini perizoma durante un romantico viaggio in Italia

Molly Sims fa schifo gli ultimi giorni d’estate.

La modella e attrice, che ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha trascorso del tempo con me domenica.

La 48enne e suo marito Scott Stuber si sono recati a Capri dove si sono goduti una fuga romantica sulla costa italiana.

La 48enne ha fatto girare la testa in un bikini magro color cioccolato, che ha abbinato a occhiali da sole da aviatore e una collana a catena d’oro. La modella ha mantenuto le sue ciocche bionde mentre faceva surf felicemente in mare con Stober, 52 anni, che la teneva d’occhio.

Splendidi abiti Molly in un bikini con stampa animalier all’ingresso messicano

La spilla del costume da bagno di Sports Illustrated è arrivata anche su Instagram, dove ha mostrato con orgoglio il suo fisico eterno.

“Sono così triste che mi manchi il calcio oggi”, ha commentato Sims su una serie di scatti frizzanti mentre posa felicemente davanti alla telecamera.

Sims, che ha indossato un bikini con diamanti da 30 milioni di dollari per il numero del 2006 di Sports Illustrated, ora è madre di tre figli.

Nel 2017, Sims ha detto a Fox News che era ansiosa di assumere il ruolo di mamma dopo aver sposato Stuber nel 2011, anche se ciò significava prendersi una pausa dalla sua carriera di modella e attrice a Hollywood.

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

“Sai, sto invecchiando”, spiegò Sims all’epoca. “Ho avuto il mio primo figlio a 39 anni… ho fatto un sacco di cose in pochissimo tempo. È come un record. Tre figli in cinque anni. Ma penso perché ero molto più grande e ho incontrato la mia Principessa Azzurra. subito dopo nella mia vita, ho dovuto assolutamente creare un legame… Non avremmo mai potuto avere una vera famiglia se non avessi fatto un passo indietro nella mia carriera”.

Sims ha aggiunto che non si è pentita della sua decisione di prendersi una pausa dalla carriera.

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

“Sì, mi manca essere in uno show televisivo”, ha detto Sims. “È un po’ più difficile fare molte cose diverse e solo una cosa. Ma questo non mi permetterà di avere il tempo che ho con la famiglia. E quegli anni sono brevi. Non voglio perdermeli”.