MFS, custom Italia in RHF e ora in GMS con Manifattura

Lo specialista del sourcing made in Italy dal 2012 estende il suo raggio d’azione. L’uomo che ha fatto della qualità, delle etichette pulite e dei prodotti su misura la sua area preferita fuori casa, sta usando la sua esperienza per lanciare un nuovo marchio BtoC nei supermercati, la Manifattura.

” Rendi accessibile la qualità », il recente cambio di baseline di MFS, la dice lunga sulla strategia sviluppata dai suoi due fondatori Massimiliano Martine e Benoît Maiani che, dal 2012, si riforniscono sempre della migliore qualità in Italia da fornitori esclusivi. Non solo hanno sempre privilegiato prodotti artigianali o produttori a misura d’uomo, ma hanno sempre chiesto loro di più, nel tempo, come IFS e certificazioni bio e sempre più clean label e AOP. Ma la chiave del successo di questo distributore specializzato” creatore appassionato » che lo scorso anno ha realizzato quasi 6 milioni di euro di fatturato, è riuscita a costruire competenze come produttore su misura. Chiaramente, per decifrare le esigenze dei grandi clienti e fornire soluzioni “di prodotto” su misura grazie alla sua vicinanza unica ai produttori italiani, un team integrato di ricerca e sviluppo guidato da Christophe Chevalier e un dipartimento marketing in grado di analizzare le tendenze, per non parlare del nuovo struttura, le unità di qualità e ADV specializzate internamente. ” Rimaniamo esigenti con i nostri fornitori come lo siamo con noi stessi perché siamo i garanti dei loro marchi. “ricorda Massimiliano. Una strategia che trova oggi la sua essenza in una gamma di oltre 400 prodotti, suddivisi in 14 famiglie in tritemperatura, dall’aperitivo al dolce e le cui pizze, pasta e finger food pesano l’80% dei volumi. Ma soprattutto in un dinamico arricchimento di gamma supportato da tante novità tra cui, nel 2022, la pinsa o il panuozzo in RHF.

Verso i supermercati

Dopo essersi fatta un nome in RHD, dopo aver sedotto la vendita al dettaglio specializzata (in particolare Picard), MFS ha deciso di costruirsi un’identità nei supermercati lanciando il marchio Manifattura “Gusto & Emozione”. Una firma che racchiude già 100 referenze tra cui le nuove pizze Gourmet. ” Abbiamo sviluppato il marketing della verità “, spiega Grégory Rivas, responsabile marketing e comunicazione, promuovendo prodotti genuini, in particolare nel confezionamento per l’occasione, come la gamma di pizze la cui Napoletana fatto a mano nel napoletano con lievito madre naturale con un minimo di 16 ore di lievitazione, la gamma Fingerfood per l’aperitivo o la collezione dei dolci.

L’azienda, che lo scorso anno ha rafforzato i suoi team passando da 6 a 14 persone, e che si affida a una piattaforma logistica a tre temperature con sede a Chambéry, punta ad accelerare le sue attività su tutti i circuiti, la RHD dove è già molto presente con importanti oltre a rivenditori e supermercati attraverso il suo nuovo marchio Manifattura.