Marchetti: “Juventus-Napoli, non siamo tifosi: la frase va in una direzione precisa!”

Luca Marchetti, giornalista di CIELO, ha pubblicato un editoriale su Tuttomercatoweb.com. Ecco un estratto dal pezzo in questione: “Negli ultimi giorni abbiamo fatto un’overdose di ricostruzioni riguardanti la partita Juventus-Napoli, ai francobolli del Lazio e alle liste di Roma, tanto per restare in tema di condanne. Ciò che è chiaro, rispetto ad eventi completamente diversi, è che bisogna uscire da questo periodo e non lasciarlo avvelenato da polemiche individualistiche e pensare a distanza. Sta cercando di togliersi la maglia della sua squadra e capire quale potrebbe essere la via da seguire per permettere al calcio di essere ancora più credibile e soprattutto più solido ”.

La sentenza del tribunale sportivo nel caso Juve-Napoli sta andando in una direzione specifica, ci sembra di capire: la difesa del protocollo, la necessità di trovare, tra i giocatori di questo gioco, la voglia di trovare una soluzione anche in un momento di oggettiva difficoltà, dove per forza si creano zone d’ombra conflitti di giurisdizione. Solo con l’armonia, con il buon senso, questo momento può essere superato. Non necessariamente alla ricerca del motivo nelle pieghe del regolamento “, Marchetti ha chiuso.