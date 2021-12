Mancini ammette che l’Italia “ha lasciato andare” dopo Euro – Foot11.com

Roberto Mancini, il tecnico della Nazionale italiana, ha fatto il punto sull’anno 2021. La Squadra Azzurra non ha potuto assaporare davvero il suo trionfo all’Euro, non essendo riuscita a qualificarsi direttamente per il Mondiale 2022. Bisognerà andare attraverso le dighe nel marzo 2022 per vedere il Qatar. Di più

Mancini riaccende la fiamma dell’euro

Ripetendo che l’Italia dovrà attraversare dighe di ogni pericolo per arrivare al Mondiale 2022, dimenticheremmo quasi che il La squadra azzurra regna sul tetto d’Europa dalla sua incoronazione all’Euro sei mesi fa. E Roberto Mancini, in una recensione intervista con Sport Sky, voleva mettere le cose in chiaro per l’ora legale.

“Se ripenso alla finale posso dire che speravo di non andare ai rigori, dopo 120 minuti e davanti a 75.000 spettatori. C’è ancora paura ma conoscevamo le motivazioni di tutta la nazione. Sapevamo che dovevamo fare un grande Euro, ma anche che dovevamo avere qualcosa in più per arrivare alla fine. Facciamo una cosa incredibile nel rendere felici milioni di persone: è la cosa più bella, quella di cui siamo tutti orgogliosi. “ Roberto Mancini a Sky Sport

“Meritavamo di qualificarci molto prima”

Sì, ma eccolo qua: l’Italia non ha avuto molto tempo per approfittare del suo trionfo, e ha dovuto in fretta mettere le mani nel grasso per qualificarsi ai Mondiali 2022. (di nuovo) ci è riuscita, colpa di un leggero rilassamento, come riconosciuto da Mancini.

“Ci sono rimpianti ma è sport. A volte meriti di vincere e non lo fai. Meritavamo di qualificarci molto prima. Ci siamo lasciati un po’ andare e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per fare tanto lavoro per le prossime due partite. Rimango ottimista, perché sapevo che il nostro gruppo con la Svizzera sarebbe stato difficile. “ Roberto Mancini a Sky Sport

Gianluigi Donnarumma e l’Italia hanno mancato la qualificazione diretta ai Mondiali 2022. Icon Sport

Ottimista. Il termine è d’obbligo, visto che Mancini aveva già affermato subito dopo l’ultima gara di qualificazione che l’Italia” andrà al Mondiale. “” E forse lo vinceremo anche noi “, Ha aggiunto nel tentativo di scongiurare la sfortuna.