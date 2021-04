Mama Roma, il primo hotel Mama Shelter in Italia, aprirà a luglio

Come altri rappresentanti del marchio, Mama Roma non conta …

Un hotel, un vivace santuario urbano, un indirizzo gastronomico per chi cerca sapori autentici e uno spazio per il lavoro, il relax e il divertimento.

Provvisoriamente previsto per maggio, dovremo aspettare ancora qualche settimana per vedere Mama Shelter Muove i primi passi in Italia. Lo ha appena annunciato il marchio di lifestyle integrato di Accor Mama Roma Aprirà i battenti il ​​prossimo luglio. È previsto un nuovo indirizzo romano in zona Prati, sulla riva destra del fiume Tevere, non lontano dal Vaticano.

Come altri rappresentanti del brand, Mama Roma non intende quindi limitarsi alla residenza, ma intende affermarsi come nuovo polo fashion. ” Mama Roma sarà contemporaneamente un hotel, un vivace rifugio urbano, un indirizzo gourmet per chi cerca sapori autentici e uno spazio di lavoro, relax e divertimento, dove stili di vita e ambienti diversi si influenzano a vicenda. I funzionari del segno hanno avvertito.

Oltre alle 217 camere della struttura, i viaggiatori d’affari scopriranno un ponte aperto dalla mattina fino a tarda notte, dotato di cocktail bar e solarium. Il tutto con vista su Roma e sulla cupola di San Pietro … Per quanto riguarda la gastronomia, chi viaggia per lavoro può scegliere Giardino d’Estate o Giardino d’Inverno, e – inevitabilmente – lasciarsi tentare dal ristorante fuoco. Legna.

Inoltre, il Mama Roma vedrà il marchio francese aprire la sua prima spa con piscina coperta, sauna, hammam e centro fitness. Nel programma è inclusa anche una piscina coperta. Sul fronte imprenditoriale, la Fondazione ospiterà due “laboratori”, spazi di incontro capaci di ospitare fino a 50 persone. Per una pausa i partecipanti potranno unirsi ad una sala break adiacente, con un biliardino gigante e uno spazio esterno per giocare in particolare a ping pong.

Con l’apertura di Mama Roma, Mama Shelter aggiunge al suo catalogo una meta molto attesa, conferma Serge Tregano, co-fondatore del brand: Roma è la città magica per eccellenza. La sua storia, completamente e miracolosamente conservata, ci seduce ovunque. Allo stesso tempo, i romani e i romani godevano della maestria della vita e dell’eleganza che gli conferivano fascino e modernità. Quindi dall’inizio dell’avventura di Mama, l’abbiamo sognata. Sarà completato quest’anno e sarà vicino al Vaticano ea poche fermate di metropolitana dal centro. In questa mamma troveremo tutto ciò che rende la nostra identità: ristoranti, rooftop, camere di design, hall colorata più una spa e una piscina coperta. Abbiamo aggiunto una biblioteca dove offriremo ai nostri clienti un campione delle più incantevoli opere letterarie e artistiche italiane. ».