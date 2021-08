Madonna irriconoscibile per i suoi 63 anni! Volto giovane e trasformato, i suoi fan si chiedono… Le immagini del suo compleanno in Italia

Madonna ha festeggiato il suo 63° compleanno questo lunedì 16 agosto. In questa occasione, il cantante è volato in Italia con la famiglia e gli amici per una sontuosa serata nel cuore di un pittoresco villaggio. Proiezione di film, cena a lume di candela, gelati… La Madonne pone questo nuovo anno all’insegna della dolce vita. Su Instagram condivide le immagini di questo incredibile compleanno. Appare circondata dai suoi sei figli: Lourdes, Rocco, David, Mercy James e dai gemelli Esther e Stella. La cantante appare anche accanto al suo fidanzato Ahlamalik Williams, una ballerina professionista che condivide la sua vita dal 2018. Il 27enne ha lavorato al suo tour cuore ribelle nel 2015 e oltre Madame X Tour nel 2019.

Se Madonna compie 63 anni, sembra che stia diventando più giovane! Consistenza della pelle liscia, viso disegnato, labbra carnose… Il tempo non sembra avere presa sulla leggenda. Cosa ha suscitato l’interrogatorio dei suoi fan che sono più di 17 milioni per seguirla su Instagram. Partita di Parigiriporta le loro domande: ” ha usato il Botox? O le sue foto sono il semplice risultato di supposti ritocchi e filtri? “.

Madonna in tutto il suo splendore

Madonna ha comunque una risposta diretta ai commenti relativi al suo fisico. I media ricordano che lo scorso giugno ha trasmesso sul suo account Instagram il video umoristico di un account di fan. Facendo una smorfia come Madonna, una persona ha difeso la star rispondendo con una canzone alle osservazioni relative al suo aspetto. ” Oh mio dio stai zitto “. La cantante, che ha approvato le parole del video, ha poi specificato nella didascalia del suo post: ” Questo è un buon consiglio “.

Chirurgia estetica o meno, Madonna conduce una vita straordinaria dagli anni ’80, un decennio che segna le sue prime apparizioni sul palco. Questo particolare modo di vivere, fatto di spettacoli e performance, è altamente fisico. La cantante si è sempre circondata dei più grandi allenatori sportivi per mantenere il suo corpo e scolpire la sua silhouette. Si offre la dieta più sana. Ha anche accesso a cure e tecniche mediche all’avanguardia. Cosa aiutarlo ad attraversare il tempo con un po’ più di disinvoltura rispetto all’uomo comune.

Cena di compleanno di Madonna in Italia © Instagram @madonna

Madonna ha organizzato una festa di compleanno in un villaggio italiano © Instagram @madonna

Proiezione del film per il compleanno di Madonna © Instagram @madonna