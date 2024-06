L’intelligenza artificiale può aumentare la consapevolezza globale?

Fino ad ora, la concorrenza a somma zero tra paesi e società ha rappresentato un ostacolo alla mitigazione del rischio globale

Commento | Jimmy Metzel | I nostri antenati temono da tempo l’ira degli dei arrabbiati che avrebbero posto fine al mondo. Ma solo di recente siamo stati in grado di sviluppare la capacità di agire da soli, sia sul cambiamento climatico, sulle armi nucleari, sull’intelligenza artificiale o sulla biologia sintetica. Sebbene la nostra capacità di causare danni su scala planetaria sia aumentata notevolmente grazie alla nostra tecnologia, i nostri mezzi per gestire in modo responsabile questi nuovi poteri non sono aumentati. Ciò deve cambiare se si vuole che l’umanità sopravviva e prosperi.

Il mondo di oggi, profondamente interconnesso, richiede lo sviluppo di una coscienza collettiva e di uno scopo comune per affrontare le sfide comuni e garantire che il progresso tecnologico sia al servizio di tutti. Fino ad ora, la concorrenza a somma zero tra paesi e società ha rappresentato un ostacolo insormontabile alla mitigazione dei rischi globali. Ma le stesse tecnologie mature per gli abusi hanno anche il potenziale per contribuire a promuovere un senso di responsabilità condiviso.

Lo sviluppo tecnologico ha modellato il credo religioso per migliaia di anni. L’addomesticamento di piante e animali rese possibile la civiltà – e quindi tutte le religioni (escluso l’animismo), mentre l’invenzione della scrittura, e più tardi della pergamena e della carta, aiutò questi sistemi di credenze a diffondersi attraverso libri sacri come la Torah, la Bibbia, il Corano e Bhagavad. Jetta. Il successo del protestantesimo può essere in gran parte attribuito alla stampa.

Ora le aziende stanno costruendo moduli di chat su larga scala – come GitaGPT, Quran GPT e BibleChat – che le persone possono utilizzare per ricevere consigli personalizzati e automatizzati ispirati ai testi religiosi tradizionali. Poiché il Talmud, un’interpretazione dei testi sacri, è diventato esso stesso sacro nel giudaismo, non è improbabile che i testi interpretativi generati dall’intelligenza artificiale un giorno acquisiranno uno status sacro.

Ciò suggerisce che, sebbene tecnologie potenti come l’intelligenza artificiale possano causare danni, possono altrettanto facilmente avere un impatto positivo sull’evoluzione continua delle tradizioni sociali e dei sistemi di credenze. Nello specifico, queste tecnologie possono aiutare le persone a integrare la consapevolezza globale e ad aumentare la consapevolezza su come soddisfare i bisogni collettivi della società nelle loro identità tradizionali. Seguendo le orme dello spiritismo, del buddismo e dell’unitarismo (movimenti che hanno tentato a lungo, ma con effetti limitati, di espandere il concetto di responsabilità collettiva), i sistemi di intelligenza artificiale possono aiutare a portare avanti questi sforzi in un mondo iperconnesso.

Nel 2016, AlphaGo, un algoritmo sviluppato dalla filiale di Google DeepMind, ha sconfitto il maestro del Go Lee Sedol quattro partite a uno in una competizione a Seoul. Questa straordinaria dimostrazione di abilità tecnologica sottolinea il potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale. Il successo di AlphaGo, che è stato addestrato sui giochi digitali giocati da migliaia di maestri di Go, è stata una profonda vittoria per l’umanità. Era come se tutti questi maestri umani fossero seduti al tavolo di fronte a me, e la loro saggezza combinata fosse incanalata attraverso l'algoritmo. A quei tempi, un programma per computer rappresentava il meglio di noi in molti modi.

Immagina se incaricassimo un futuro algoritmo di studiare tutte le tradizioni religiose e secolari registrate dell'umanità, di creare un manifesto che indichi i nostri migliori risultati culturali e spirituali e di sviluppare un piano per migliorarli. Utilizzando tutto ciò che apprende, questo robot potrebbe consigliarci come trovare l’equilibrio ottimale tra i nostri bisogni individuali come membri di comunità più piccole e i nostri bisogni collettivi come esseri umani che condividono il pianeta. Si può anche immaginare che la sua produzione abbia la stessa legittimità del Talmud, o delle tavolette che i nostri antenati avrebbero trovato in cima alle montagne o dissotterrate nei loro cortili.

Oggi molte persone interagiscono regolarmente con bot generativi di intelligenza artificiale, sia utilizzando la funzione di testo predittivo di Gmail sia interrogando ChatGPT. I sistemi informatici delle auto avvisano i conducenti quando svoltano in un’altra corsia, mentre i sistemi degli aerei avvisano i piloti quando commettono un errore. Presto, interfacce fluide in linguaggio naturale pianificheranno le nostre vacanze, scriveranno programmi per computer basati su suggerimenti di persone che non possono programmare altrimenti, suggeriranno opzioni terapeutiche ai medici e raccomanderanno strategie agricole agli agricoltori. I sistemi di intelligenza artificiale finiranno per svolgere un ruolo importante in molte decisioni cruciali della vita, quindi sarebbe logico per noi programmare in essi la preoccupazione per il bene comune.

Nella seconda partita tra AlphaGo e Lee, l'algoritmo ha fatto una mossa che gli esperti umani hanno considerato un errore. Secondo i parametri attuali, la mossa aveva una probabilità su 10.000 di essere utile. Ma si è rivelata una mossa perfetta a cui nessuno aveva mai pensato prima. Invece di indebolire i giocatori umani, AlphaGo alla fine è riuscita a migliorarli offrendo nuovi modi di giocare. Tutto ciò può essere attribuito agli esseri umani, che hanno inventato queste tecnologie e Go stesso. Gli esseri umani hanno anche creato AlphaZero, che ha sconfitto il suo predecessore AlphaGo, avendo imparato il gioco solo giocando contro se stesso.

La tecnologia, in altre parole, siamo noi, quindi deve essere sviluppata per noi. Dobbiamo incoraggiare sistemi di intelligenza artificiale più ampi ad allenarsi sul contenuto culturale che gli esseri umani hanno generato nel corso di migliaia di anni per aiutarci a immaginare un percorso migliore da seguire, come hanno fatto AlphaGo e Alpha Zero per i giocatori di Go.

Il tempo stringe per sviluppare un quadro globale per affrontare i rischi che generiamo. E' il nostro movimento.

Jamie Metzl, fondatore e presidente di OneShared.World, è l'autore di Hyperconvergence: How the Revolutions in Genetics, Biotechnology, and Artificial Intelligence will Change Our Lives, Work, and Our World (Timber Press, 2024).

