l’elenco completo dei giochi con aggiornamento gratuito di nuova generazione

19 novembre La PlayStation 5 arriverà finalmente in Europa con una scaletta di lancio che include produzioni come Sackboy A Big Adventure, Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla e Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Ma quali giochi per PS4 riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione PS5 di nuova generazione?

Abbiamo fatto un elenco completo, ovviamente ogni titolo presenterà miglioramenti di diverso tipo relativi a risoluzione, framerate e altre ottimizzazioni tecniche, a seconda delle scelte fatte dagli sviluppatori, maggiori dettagli verranno condivisi successivamente dai diversi editor.

Aggiornamento giochi PS5 gratuito

Assassin’s Creed Valhalla

Workshop di Ryza 2

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Morte alla luce del giorno

Destiny 2

DOOM Eternal

DiRT 5

Far Cry 6

FIFA 21

Hitman 3 (solo edizione digitale)

Orizzonte proibito occidentale

Immortals Fenyx Rising

Madden NFL 21

Kena Spirits Bridge

mangiatrice di uomini

Marvel’s Avengers

Marvel’s Spider-Man Morales Honeys

Monster Boy e il regno maledetto

Planet Coaster Console Edition

Repubblica dei Cavalieri

Rainbow Six Siege di Tom Clancy

Fortnite

Sackboy una grande avventura

The Elder Scrolls Online

The Witcher 3 Wild Hunt

Watch Dogs Legion

WRC9

Yakuza come un drago

Nel caso di FIFA 21, avrai diritto all’aggiornamento solo acquistando il gioco prima del rilascio di FIFA 22 (settembre / ottobre 2021) mentre Yakuza Like A Dragon beneficerà dell’aggiornamento di nuova generazione. ma non sarà disponibile fino a marzo 2021 su PS5. Lo stesso si può dire di Cyberpunk 2077, perfettamente giocabile sulla nuova console dal lancio ma con aggiornamenti di prossima generazione in arrivo all’inizio del prossimo anno.

Tra i giochi Sony, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Sackboy A Big Adventure riceveranno l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, così come Horizon Forbidden West. Come chiarito invece Non ci sono aggiornamenti per Marvel’s Spider-Man, la versione rimasterizzata sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 come parte della Miles Morales Ultimate Edition e non saranno disponibili singolarmente.