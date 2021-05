Le lastre di rame antimicrobico sono ora disponibili nei negozi al dettaglio

Adesivi Superfici in rame puro con proprietà antimicrobiche al 99,9%La sostanza che li uccide Virus e batteri, Espandere i punti di contatto con i consumatori utilizzando Il loro graduale ingresso negli spazi commerciali e la disponibilità attraverso le grandi catene.

I fogli antimicrobici sono facili da usare e applicare, lunga durata e basso costo Cu Life Protect adatta le dimensioni di ogni superficie comune, Crea uno strato protettivo grazie alle proprietà uniche del rame Uccide la maggior parte dei virus e dei batteri, incluso Covid-19, In brevissimo tempo. Indicativamente, secondo studi pertinenti, su superfici in cui è stato rilevato Covid-19 Dopo 72 ore, con la placcatura in rame, l’intervallo corrispondente è stato ridotto a 4 ore.

Ideali per le superfici comuni che tocchiamo quotidianamente nei negozi, negli uffici o anche a casa, i pannelli antimicrobici autoadesivi in ​​rame sono disponibili in tre dimensioni, in modo che possano essere facilmente attaccati a interruttori, manopole, manopole, citofoni e citofoni dell’ascensore. Da negozi, ristoranti o persino navi e MMM. Si noti che con l’obiettivo di ottenere un’altra misura per proteggere e prevenire le infezioni ospedaliere, le lastre di rame vengono già utilizzate negli ospedali e nelle cliniche di tutto il mondo, inclusa la Grecia.

In questo contesto, oltre a Negozio di elettronica I prodotti in rame antimicrobico di Cu Life Protect sono ora disponibili attraverso la rete di negozi KAFKAS e Leroy Merlin, oltre a catene di supermercati selezionate.