Produzione di cacao nelle zone rurali del Camerun. Fotografia: Olivier Girard/Civur-Ikraf

La coltivazione del cacao che migliora i mezzi di sussistenza locali: sembra una soluzione vantaggiosa per le persone e gli ecosistemi, giusto? Ma Nuovo studio L’analisi delle opzioni di sostentamento e degli impatti della deforestazione nelle frange forestali del bacino del Congo mostra che questo potrebbe non essere necessariamente il caso.

Il team internazionale di ricercatori ha esaminato 1.035 famiglie nelle parti camerunesi e gabonesi del paesaggio trifrontaliero Dja-Odzala-Minkebe (paesaggio TRIDOM), che costituisce una parte essenziale della vasta foresta pluviale ricca di biodiversità e carbonio del bacino del Congo, e che è stato identificato come una delle principali risorse per la mitigazione del cambiamento climatico.

Hanno cercato di comprendere le strategie di sostentamento delle famiglie locali e l’impatto di queste scelte sull’uso del territorio e sulla deforestazione. La coltivazione del cacao nelle foreste, dove i raccolti di cacao vengono coltivati ​​all’ombra come parte di un sistema forestale diversificato e complesso, è una strategia di sostentamento popolare nella regione – e relativamente redditizia poiché il prodotto può essere commercializzato a livello internazionale.

La popolazione locale si dedica anche a varie altre attività di sussistenza, come la coltivazione di banane, la caccia agli animali selvatici e la raccolta di prodotti forestali non legnosi. Alcuni sono specializzati in una di queste attività e molti implementano diverse strategie che combinano la coltivazione del cacao con le attività agricole e forestali.

I ricercatori hanno scoperto che tutte le forme di agricoltura possono contribuire in una certa misura alla deforestazione, ma l’impatto di redditi leggermente più elevati ottenuti da portafogli di sostentamento basati sulla produzione di cacao era particolarmente ampio, poiché era “associato a una deforestazione da sei a sette volte maggiore rispetto ad altre attività agricole”. strategie.” altri mezzi di sostentamento.

Hanno anche scoperto che le famiglie tendono a imitare le decisioni di deforestazione prese dai loro vicini. “Nei paesi produttori, le interazioni sociali a livello comunitario svolgono un ruolo cruciale”, ha spiegato Jonas Njoho Buffon, autore principale dello studio e ricercatore senior in economia delle risorse naturali presso l’University College di Londra.

“L’impatto spaziale o l’impatto indiretto delle strategie di produzione del cacao derivanti dalle interazioni sociali sulla deforestazione adiacente è importante quasi quanto l’impatto diretto sulla deforestazione stessa”, ha affermato.

Tra le implicazioni più ampie c’è che la simulazione potrebbe diffondere la deforestazione su scala spaziale, creando un ciclo di deforestazione auto-rinforzante nelle aree di produzione di cacao e colture da reddito. “Comprendere le interazioni sociali e gli impatti sui quartieri è essenziale per comprendere meglio la deforestazione in questi paesi e progettare soluzioni efficaci a livello nazionale”, ha affermato Njohowo Buffon.

I risultati suggeriscono che se lo sviluppo portasse le famiglie a spostare la loro attenzione dall’agricoltura su piccola scala ai prodotti commercializzati a livello internazionale come il cacao, ciò potrebbe portare a un aumento significativo della deforestazione, affermano gli autori. “La simulazione e gli impatti spaziali che ne derivano rendono il cacao una coltura intrinsecamente a rischio di deforestazione in presenza di sistemi di governance del territorio deboli”.

Al contrario, le famiglie che consumano più di ciò che producono hanno meno probabilità di deforestare rispetto a quelle che indirizzano la loro produzione verso i mercati. Tuttavia, “quando le famiglie hanno un migliore accesso ai mercati, tendono a ridurre la loro quota di autoconsumo, il che può anche portare ad un aumento della deforestazione”, hanno scritto i ricercatori.

Lo studio fornisce spunti chiave per progetti e politiche di sviluppo, poiché i coautori chiedono un’adeguata zonizzazione dell’uso del territorio insieme a incentivi per mitigare la deforestazione – e gli impatti del cambiamento climatico – di pratiche agricole apparentemente sostenibili come la coltivazione del cacao.

“Questo studio è importante perché quando si lavora su diversi usi del territorio, la tendenza è generalmente a concentrarsi sul loro impatto diretto sulla natura”, ha affermato Denis-Jean Sonowa, ex scienziato senior presso il Center for International Forestry and Global Agroforestry Research.Centro di Ricerche e Studi nel Campo della Lotta al Terrorismo“Tuttavia, lo studio evidenzia che il cacao non è solo una componente agricola, ma comprende anche tutte le dinamiche associate alle considerazioni sulla catena del valore (compreso il reddito e il modo in cui può essere gestito).”

I coautori concludono che nel contesto dell’emergere di norme commerciali internazionali sulle materie prime a deforestazione, “la questione di un modello di sviluppo che migliori gli standard di vita e la resilienza delle famiglie preservando le foreste è urgente. L’approccio adottato dagli agricoltori per affrontare i rischi elevati potrebbe essere urgente superare le conseguenze della deforestazione legata al cacao attraverso il rafforzamento del complesso sistema agroforestale del cacao abbinato a una migliore copertura del suolo, alla pianificazione dell’uso e all’applicazione di incentivi per pratiche sostenibili”.

Leggi lo studio Qui.

Grazie e apprezzamento

Il lavoro sul campo per questo studio è stato completato attraverso il Center for International Forestry Research and Global Agroforestry (Centro di Ricerche e Studi nel Campo della Lotta al Terrorismo)'S Studio comparativo globale su REDD+finanziato dall'Agenzia norvegese per lo sviluppo internazionale (NORAD).