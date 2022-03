L’AS Roma svela una maglia speciale per il derby contro la Lazio

Il 20 marzo l’AS Roma giocherà con la maglia da collezione contro la Lazio. Sarà timbrato con un vecchio logo del club.

Prendiamo lo stesso e ricominciamo. Per il derby contro la Lazio del 20 marzo, i giocatori dell’AS Roma indosseranno una maglia unica. Per questo nuovo outfit, New Balance, fornitore di attrezzature dei giallorossi, ha semplicemente cambiato lo stemma della maglia casalinga del club… I colori, i tagli, le fantasie, tutto è uguale.

Il logo della società stampigliato sulla maglia è stato utilizzato dal 1997 al 2013. Come quello attuale, rende omaggio alla leggenda della fondazione della Roma e all’allattamento di Remo e Romule da parte della Lupa Capitolina. Nella parte inferiore c’è la scritta “ASR” e non “Roma 1927” come allora.

La maglia casalinga dell’AS Roma 2021-2022 con il vecchio logo vs quello attuale

Uno stemma intriso di storia

Se la maglia probabilmente non farà sognare i fan, riporterà bei ricordi. Con questo stemma sulla maglia, i romani hanno vinto l’ultimo scudetto italiano nel 2001, due Coppe Italia (2007 e 2008) e due Supercoppe (2011 e 2007).

Questo stemma della Roma è anche associato a un giocatore, Francesco Totti. Capocannoniere del club (307) e giocatore con più presenze (786), l’italiano ha lasciato un segno indelebile a Roma. Dalla sua prima partita (1993) all’ultima (2017), avrà conosciuto l’arrivo e il cambio di questo logo.

La maglia che indosserà la Roma il 20 marzo contro la Lazio