L'antenata umana “Lucy” era glabra. Ecco perché è importante

Lucia, campione diAustralopithecus afarensis Ha 3,2 milioni di anni ed è spesso descritto come peloso. Tuttavia, nuove prove suggeriscono che non era così. Questa scoperta solleva nuove domande sulla storia del nudismo.

Lucy: Una finestra sulle nostre origini

I resti fossili furono scoperti in Etiopia nel 1974 da un team guidato da Donald Johansson Lucia Ha fornito informazioni preziose sull'anatomia e sullo stile di vita dei nostri lontani antenati. In particolare sappiamo che Lucia era alta circa un metro e pesava circa trenta chilogrammi. Fisicamente, immagina a Una combinazione di tratti scimmieschi e umani, Soprattutto le braccia lunghe e la cassa toracica a campana, ma anche il bacino e le ginocchia sono adatte alla deambulazione bipede.

Più recentemente, una ricostruzione ha mostrato che l’Australopithecus poteva raddrizzare le articolazioni del ginocchio ed estendere i fianchi in modo simile agli esseri umani moderni, suggerendo che questa specie potesse stare in posizione eretta. Il modello ha anche rivelato che lo erano anche le gambe di Lucy Molto più muscoloso Di quelli trovati negli esseri umani moderni e simili nella composizione a quelli dei bonobo (Pan Panisco).

Anche gli scavi associati a Lucy e le scoperte archeologiche nella zona hanno fornito indizi sul suo stile di vita e sul suo ambiente. Sappiamo che questo esemplare viveva probabilmente in un ambiente misto di praterie e foreste, che gli avrebbe fornito una varietà di risorse alimentari. Lo studio dei suoi denti e delle sue ossa suggerisce anche una dieta diversificata, che comprende piante e piccoli animali.

La perdita di capelli

Tradizionalmente, le raffigurazioni di Lucy la mostravano ricoperta da una folta pelliccia bruno-rossastra. Questa visione si basava su ipotesi sull’apparizione dei primi ominidi, che erano in gran parte influenzate dalle nostre limitate conoscenze dell’epoca.

Ma, Progresso Recenti studi di analisi genetica hanno fornito nuove prospettive sull’evoluzione dei capelli nei nostri antenati. IL Ricerca sui pidocchi Gli esseri umani in particolare hanno svolto un ruolo importante nel rivelare che la maggior parte della perdita di pelo è avvenuta tra i nostri antenati Circa tre o quattro milioni di anni fa. Questa scoperta suggerisce che i nostri antenati, compresi i contemporanei di Lucy, potrebbero essere stati così Meno peloso di quanto inizialmente ipotizzato.

La perdita dei capelli nei nostri antenati può essere attribuita a diversi fattori evolutivi. innanzitutto, Termoregolazione Avrebbe potuto giocare un ruolo decisivo. Una ridotta copertura dei peli avrebbe infatti consentito una migliore dissipazione del calore corporeo, utile soprattutto negli ambienti caldi dove la regolazione della temperatura corporea è essenziale per la sopravvivenza.

Era anche possibile provvedere alla riduzione dei peli Protezione contro i parassiti. Infine, può essere collegato ad esso Attrazioni sessuali e sociali. In effetti, la pelle nuda avrebbe potuto consentire un migliore riconoscimento dei segnali visivi e olfattivi tra gli individui, facilitando così le interazioni sociali e rafforzando i legami all’interno dei gruppi sociali.

Quali sono gli effetti?

Queste nuove scoperte hanno profonde implicazioni per la nostra comprensione dell’evoluzione umana. Ad esempio, la perdita della pelliccia potrebbe aver giocato un ruolo cruciale… Sviluppo della sudorazione Essendo il meccanismo di raffreddamento primario, avrebbe consentito ai nostri antenati di cacciare e spostarsi su lunghe distanze in ambienti caldi.

Inoltre, queste scoperte influenzano il modo in cui vediamo e interpretiamo i nostri antenati. Se Lucy è davvero glabra, ciò cambia la nostra comprensione del suo adattamento ecologico e sociale. Ad esempio, l’idea che i primi esseri umani siano stati in gran parte nudi per un lungo periodo di evoluzione mette alla prova la nostra comprensione delle interazioni sociali e dei comportamenti di questi antenati.

Infine, queste scoperte potrebbero influenzare il modo in cui gli scienziati ricostruiscono e presentano gli ominini nei musei e nei libri di testo. Una rappresentazione più accurata di Lucy e dei suoi contemporanei aiuta a educare il pubblico sulla realtà dell'evoluzione umana, oltre nozioni preconcette e stereotipi.