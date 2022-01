la visita a sorpresa di papa Francesco in un negozio di dischi

FRANCIA 2

Un vinile nascosto dalla tonaca, Papa Francesco è stato visto lasciare un negozio di dischi a Roma (Italia), prima di salire a bordo della sua piccola macchina bianca. L’immagine è furtiva e sta facendo il giro dei social. 36 ore dopo, i funzionari del negozio stanno ancora lottando per riprendersi. “È una grande emozione, è un uomo meraviglioso“, descrivere Tiziana Giostra, negozio di dischi.



“Ci ha benedetto, ha benedetto la nostra attività e abbiamo fatto una foto ricordo prima che se ne andasse”, aggiunge Danilo genio, negozio di dischi. Un riflettore inaspettato per il piccolo negozio dove papa Francesco ha le sue abitudini. Ci veniva quando era un semplice cardinale. “Il papa ascolta musica classica, è un amante dell’opera“, preciso Tiziana Giostra. Ma il papa non è un cliente come gli altri, anche se a volte vorrebbe esserlo.