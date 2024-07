La scoperta di colture antiche di 2.300 anni mette in discussione le visioni moderne sull’agricoltura africana

di

Recenti scoperte dalla Kakabel Rockshelter Reserve in Kenya fanno luce sulle origini e sull’evoluzione dell’antica agricoltura nell’Africa orientale, descrivendo in dettaglio l’introduzione di colture come i piselli e sfidando le precedenti percezioni dell’agricoltura africana.

La scoperta di una collezione di resti di piante antiche in Kenya fa luce sulla storia della coltivazione nell'Africa orientale tropicale. Quest'area era considerata di grande importanza per il primo sviluppo agricolo, ma non è stata ancora trovata alcuna prova fisica di antiche coltivazioni.

In un nuovo studio recentemente pubblicato su Atti della Royal Society BGli archeologi della Washington University di St. Louis, dell'Università di Pittsburgh e i loro colleghi riportano la più grande e antica documentazione archeologica botanica dell'Africa orientale.

Fino ad ora, gli scienziati non sono riusciti quasi a raccogliere resti di piante antiche dall’Africa orientale e, di conseguenza, hanno poca idea di dove e come sia iniziata l’agricoltura vegetale nella vasta e diversificata regione che comprende Kenya, Tanzania e Uganda.

“Ci sono molti resoconti di come ebbe inizio l'agricoltura nell'Africa orientale, ma non ci sono molte prove dirette sulle piante stesse”, ha detto Natalie Mueller, assistente professore di archeologia presso il College of Arts and Sciences dell'Università di Washington e coautore del nuovo studio. Il lavoro è stato condotto presso il Kakapel Rockshelter nella regione del Lago Vittoria in Kenya.

“Abbiamo trovato un'enorme collezione di piante, inclusi molti resti di raccolti. Il passato indica una ricca storia di sistemi agricoli diversi e flessibili nella regione, in contrasto con i moderni stereotipi sull'Africa”, ha detto Müller.

La nuova ricerca rivela un modello di graduale introduzione di diverse colture originarie di diverse parti dell’Africa.

In particolare, i resti di fagiolo dall’occhio scoperti in un rifugio roccioso a Kakabel e risalenti direttamente a 2.300 anni fa costituiscono il primo arrivo documentato di una coltura domestica – e forse di stili di vita agricoli – nell’Africa orientale. Si presume che il fagiolo dall'occhio abbia avuto origine nell'Africa occidentale e sia arrivato nel bacino del Lago Vittoria contemporaneamente alla diffusione delle popolazioni di lingua bantu che migravano dall'Africa centrale, hanno affermato gli autori dello studio.

“I nostri risultati a Kakabel rivelano le prove più antiche di colture domestiche nell'Africa orientale, riflettendo le interazioni dinamiche tra pastori locali e agricoltori di lingua bantu”, ha affermato Emmanuel Ndima dei Musei nazionali del Kenya, partner del progetto. “Questo studio incarna l’impegno dei Musei Nazionali del Kenya a scoprire le profonde radici storiche del patrimonio agricolo del Kenya e a promuovere l’apprezzamento per il modo in cui gli adattamenti umani del passato avranno un impatto sulla sicurezza alimentare e sulla sostenibilità ambientale in futuro”.

Paesaggio in continua evoluzione

Situato a nord del Lago Vittoria, ai piedi del Monte Elgon vicino al confine tra Kenya e Uganda, Kakapil è un noto sito di arte rupestre contenente manufatti che riflettono più di 9.000 anni di insediamenti umani nell'area. Il sito è stato riconosciuto come monumento nazionale del Kenya dal 2004.

Stephen T. ha detto: “Il rifugio sotto roccia di Kakapil è uno dei pochi siti nella regione in cui possiamo vedere una sequenza così lunga di occupazione da parte di molte comunità diverse”. “Utilizzando i nostri metodi di scavo innovativi, siamo stati in grado di rilevare l’arrivo di piante e animali domestici in Kenya e studiare gli impatti di queste introduzioni sugli ambienti locali, sulla tecnologia umana e sui sistemi socioculturali”.

Müller si è unito a Goldstein e ai Musei nazionali del Kenya per condurre gli scavi nel sito di Kakapil Rockshelter nel 2018. Il loro lavoro è ancora in corso. Müller è lo scienziato principale per le indagini botaniche a Kakapil; Un altro partner del progetto è l'Istituto Max Planck di geoantropologia (a Jena, in Germania).

Müller ha utilizzato la tecnologia di flottazione per separare i resti di piante selvatiche e domestiche Classificare Di cenere e altri detriti in un focolare scavato a Kakapil. Sebbene abbia utilizzato questa tecnica nelle sue ricerche in molte altre parti del mondo, l’approccio a volte è difficile da utilizzare in luoghi con scarsità d’acqua, quindi non è stato ampiamente utilizzato nell’Africa orientale.

Gli scienziati hanno utilizzato la datazione diretta al radiocarbonio sui semi carbonizzati per documentare l'arrivo dei fagioli dall'occhio (noti anche come fagioli dall'occhio, e oggi un legume importante in tutto il mondo) circa 2.300 anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui le persone in questa regione iniziarono ad addomesticare il bestiame. I ricercatori hanno anche trovato prove che il sorgo arrivò dal nord-est almeno 1.000 anni fa. Hanno anche recuperato centinaia di semi di miglio, risalenti ad almeno 1.000 anni fa. Questa coltura è originaria dell'Africa orientale ed è un importante patrimonio culturale per le comunità che vivono oggi vicino a Kakabel.

Una coltura insolita scoperta da Müller erano i piselli (Scopa), bruciato ma completamente integro. Finora non si pensava che i piselli facessero parte dell'agricoltura primitiva di questa regione. “Per quanto ne sappiamo, questa è l'unica prova della presenza di piselli nell'Africa orientale nell'età del ferro”, ha detto Müller.

La foto dello straordinario pisello appare sul giornale e rappresenta un piccolo mistero tutto suo. “Il pisello standard che mangiamo in Nord America è stato addomesticato nel Vicino Oriente”, afferma Mueller. “È stato coltivato in Egitto e probabilmente è finito nell’Africa orientale viaggiando lungo il fiume Nilo attraverso il Sudan, e anche questo è probabilmente lo stesso. “Il pisello sottile raggiunge l'Africa orientale. Ma esiste un altro tipo di pisello che è stato addomesticato indipendentemente in Etiopia chiamato pisello abissino, e il nostro esemplare potrebbe essere l'uno o l'altro!”

Molti dei resti vegetali che Muller e il suo team hanno trovato a Kakapil non sono stati in grado di essere identificati con certezza, dice Muller, perché anche gli scienziati moderni che lavorano in Kenya, Tanzania e Uganda oggi non hanno accesso a una buona raccolta di riferimento di esemplari di piante provenienti dall'Est. Africa. (Come progetto separato, Mueller sta attualmente lavorando alla costruzione di una raccolta comparativa di piante della Tanzania.)

“Il nostro lavoro mostra che l’agricoltura africana era in costante cambiamento man mano che le persone migravano, adottavano nuove colture e ne abbandonavano altre a livello locale”, ha affermato Mueller. “Prima della colonizzazione europea, la resilienza e il processo decisionale a livello comunitario erano fondamentali per la sicurezza alimentare – e in molti luoghi lo sono ancora”.

Mueller ha affermato che i risultati di questo studio potrebbero avere implicazioni per molti altri campi, tra cui la linguistica storica, la botanica e la genetica, la storia africana e gli studi sulla domesticazione.

Müller continua a lavorare per identificare le piante selvatiche presenti nella collezione, soprattutto quelle provenienti dalle parti più antiche del sito, prima dell'inizio della coltivazione. “Qui è dove si è verificata l'evoluzione umana. Qui è dove le persone hanno inventato la caccia e la raccolta all'alba dei tempi”, dice Muller. “Ma non c'erano prove archeologiche sulle piante che i cacciatori-raccoglitori mangiavano in questa regione. Se riusciamo a trovarle tipo di informazioni da questo gruppo: “Questo è un enorme contributo”.

Riferimento: “Prima agricoltura e transizioni delle colture nella Kakabel Rockshelter Reserve nella regione del Lago Vittoria dell'Africa orientale” di Stephen T. Goldstein e Natalie J. Müller, Annika Janzen, Christine Ojola, Rita Dal Martello, Ricardo Fernandez, Sophia Li, Victor Emingeli, Sarah Goingst, Anthony Odera Otwani, and Elizabeth A. Sawchuk, Qi Wang, Emmanuel Ndima e Nicole Boivin, 1 luglio 2024. Atti della Royal Society B.

DOI: 10.1098/rspb.2023.2747