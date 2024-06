La scienza rivela il luogo perfetto per una vita pienamente appagante

un'offerta Nascondere Contenuti

Sogni una vita più appagante, più calma e più sana?

Secondo uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Nature esiste un luogo ideale per stabilirsi e vivere pienamente: vicino al mare.

Scopri perché vivere al mare fa bene alla salute fisica e mentale, oltre che alle tue relazioni sociali.

Approfondimento internazionale

Ricercatori provenienti da diversi paesi hanno condotto uno studio approfondito basato sulle testimonianze di più di 15.000 persone Risiedono in una quindicina di paesi, tra cui Australia, Francia, Polonia e Germania. Ai partecipanti è stato chiesto quali fossero le loro abitudini di viaggio e il luogo di residenza e hanno completato un'autovalutazione della loro salute fisica e mentale. I risultati hanno rivelato che vivere vicino al mare è associato a una salute migliore e a un maggiore benessere durante tutto l’anno.

Benefici per la salute fisica e mentale

Sandra Geiger, ricercatrice in psicologia ambientale pressoUniversità di Vienna Il direttore dello studio conferma che vivere vicino al mare riduce l'esposizione all'inquinamento atmosferico, soprattutto alle polveri sottili. La vicinanza al mare incoraggia una maggiore attività fisica, soprattutto attraverso passeggiate ed escursioni, che migliora la lucidità mentale e contribuisce a una migliore salute fisica.

Impatto positivo sulle relazioni sociali

La vita al mare migliora le connessioni sociali, poiché i residenti ricevono più visite dai propri cari. Ciò aiuta a rafforzare le relazioni familiari e di amicizia, essenziali per una vita appagante e un benessere mentale ottimale.

Vantaggi da considerare quando si pianificano le infrastrutture spaziali marine e di trasporto pubblico

Paula Kellett, coautrice dello studio e ricercatrice pressoConsiglio marittimo europeo, evidenzia i significativi benefici per la salute derivanti da un accesso costiero equo e sostenibile nella pianificazione dello spazio marino e nelle infrastrutture di trasporto pubblico. È quindi importante tenere conto di questi elementi per consentire a più persone di godere dei benefici della vita al mare.

Per una vita più appagante e una migliore salute mentale, trasferirsi al mare può essere un’opzione interessante per molte persone. La vicinanza all’oceano offre benefici non solo per la salute fisica e mentale, ma anche per le relazioni sociali. Quindi, se hai la possibilità di scegliere dove vivere, perché non considerare di avvicinarti al mare e sfruttare appieno i vantaggi che ti offre?

fare pipì Redattore di Economy News, specialista in economia, appassionato di economia e nuove tecnologie. Pubblica notizie relative all'economia, alla finanza e alla tecnologia. Attualmente è il direttore di Impact Seo, un'agenzia web con sede ad Aix-en-Provence.