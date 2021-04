La nuova “deposizione dell’anima” di Takis Soukas

La seconda parte della “confessione” di Takis Sokas a Costas Balachotes e al Parliament Channel, arriva domenica 4 aprile alle 14:00.

Il secondo turno si è aperto con Harris Alexio ospite (in due parti), seguito da Giovanna, Clio Dinardo, Thanassis Polikandriotis, Bobby Astriadi, Michalis Violares, Notis Mafrodes e Takes Sokas.

Un altro grande solista e costruttore è stato presentato in due spettacoli. Il primo di loro ha avuto un impatto enorme.

La seconda parte sarà proiettata domenica 4 aprile alle 14:00, ed è attesa con particolare interesse, poiché la prima parte stava già rivelando le esperienze e la collaborazione di Takis Sokas in Epiro, con la sua famosa famiglia di musicisti, il suo arrivo ad Atene e il suo istituzione come musicista e compositore in discografia e intrattenimento.

Questa volta, Souks è, tra le altre cose, nelle sue collaborazioni con artisti di spicco mentre parla dei suoi momenti personali, come la perdita del suo partner, mentre dichiara con arroganza gli anni trascorsi: “Non ho paura della sua morte . “

Lo spettacolo verrà replicato lunedì 5 aprile, mezz’ora dopo la mezzanotte (martedì mattina presto). Diretto da Andreas Marianus. Le riprese si svolgono presso l’Alessandria Theatre di Phaselis Vlachos.

Guarda il trailer della seconda parte dello spettacolo: