La maggior parte dei paesi blocca il trasferimento nel Regno Unito

I passeggeri attendono di salire a bordo dell’ultimo treno diretto a Parigi alla stazione di St Pancras di Londra il 20 dicembre. Stefan Russo / AP

Dall’annuncio della diffusione attraverso il canale di un nuovo ceppo altamente contagioso del nuovo virus Corona, molti paesi, inclusi molti paesi europei, hanno deciso di interrompere i loro legami con il Regno Unito. In Europa, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Italia e Bulgaria hanno scelto di sospendere i voli per quarantotto ore – fino a martedì 22 dicembre a mezzanotte – con il Paese, da domenica 20 dicembre a mezzanotte. E all’aeroporto di Hannover, nel nord della Germania, la misura ha interessato un gruppo di 63 passeggeri di ritorno dal Regno Unito, a cui non è stato permesso di lasciare l’aeroporto immediatamente.

Oltre ai collegamenti aerei, la Francia si è anche impegnata a interrompere il trasporto su strada attraverso il tunnel sotto la Manica, soprattutto merci. Emmanuel Macron ha deciso questa quarantena temporanea, domenica, dopo il Consiglio di Difesa relativo alla crisi sanitaria legata al Covid-19.

L’articolo è riservato ai nostri iscritti Leggi anche Nel Regno Unito, una mutazione del Coronavirus chiude un anno disastroso

Praticamente tutti i voli dal Regno Unito alla Francia sono stati temporaneamente sospesi. È consentita solo la spedizione non accompagnata.I servizi del primo ministro Jean Castex, ha detto. Matignon ha affermato che lo scopo di questo blocco temporaneo era consentire agli Stati membri dell’UE di coordinare la risposta, al fine di regolare gli arrivi dal Regno Unito.

D’altra parte, I flussi di persone o il trasporto verso il Regno Unito non sono interessati. Ovviamente è sempre possibile andare dall’altra parte del “canale”. Domenica sera, nel nord della Francia, le compagnie di trasporto stavano cercando di organizzarsi per evitare enormi ingorghi stradali. “Stiamo facendo un lavoro di informazione per avvisare i camionisti, guidati da agenti di polizia e CRS in tutta la regione Hauts-de-France, in particolare alle barriere di pedaggio e nelle aree di sosta”., Ha indicato la provincia.

“Sistema di test di partenza obbligatorio”

La chiusura temporanea dei collegamenti aerei non è avvenuta senza qualche procrastinazione. Notame, questo Avviso ai piloti, O “Lettera ai piloti”, a significare che è stata emessa la notifica ufficiale della Direzione Generale dell’Aviazione Civile di sospendere i voli a seguito dell’annuncio del Primo Ministro, alle 17:00. Attendi fino alle 23:00 di domenica.

Air France garantisce che ai suoi clienti “verrà offerto di posticipare il volo o un rimborso per il biglietto”.

Hai il 42,63% di questo articolo da leggere. Il resto è solo per gli abbonati.