La lotteria festiva per le star di TZOKER continua

I giocatori di JOKER online raccolgono stelle e riscuotono fantastici premi

TZOKER rimane in un ritmo festivo, con tante sorprese e regali da Stelle Joker Per coloro che offrono i propri coupon online.

i suoi giocatori tzoker.gr E l’app tzoker, oltre al gran premio del gioco, con ogni partecipazione online colleziona stelle e rivendica fantastici premi nella lotteria settimanale di Stelle Joker. Come parte del programma a premi Stelle Joker Ci sarà anche una grande lotteria per un grande regalo il 17 gennaio.

I giocatori possono saperne di più Stelle Joker, a cui si applicano termini e condizioni, accedere tzoker.gr E nell’applicazione JOKER.

Domani 600.000 euro alla lotteria Joker

Completare una carta JOKER online è un processo semplice fatto da un computer, un telefono cellulare o un tablet.

Giocatori, dopo essersi registrati tzoker.gr Oppure nell’app JOKER, accedono al conto, scelgono i numeri, compilano le colonne e con un clic inviano la loro carta, che poi ricevono via e-mail.

Il sorteggio della partita di domani distribuisce 600mila euro in prima categoria. I giocatori hanno tempo fino a martedì, alle 21:30, per inviare i biglietti. Il sorteggio si svolgerà mezz’ora dopo, alle 22:00, e i giocatori di JOKER online potranno guardarlo in diretta online tzoker.gr e applicazione tzoker.