La Grecia lancia la campagna del Disney World Pavilion

La Grecia ha lanciato una campagna per essere elencata come uno degli otto paesi partecipanti all’Epcot Center World Expo al Disney World di Orlando, in Florida.

I volontari dietro questo sforzo credono che sia ora che la Grecia, con la sua straordinaria bellezza naturale, la ricca storia, l’ottimo cibo e l’intrattenimento, compaia in una parata che assomiglia un po’ al padiglione dell’Expo Mondiale. Evidenzia le cose migliori per ogni paese..

La Grecia può ora essere affiancata a Francia, Italia, Messico, Regno Unito, Marocco, Giappone, Germania, Norvegia e altri paesi che un tempo avevano un chiosco a Epcot, uno dei parchi a tema che fa parte del Walt Disney World fuori Orlando.

Grecia Epcot Suite Cetriolo naturale

Ora, sono state create altre otto aperture all’Esposizione Universale, creando una grande opportunità per la Grecia di evidenziare una parte della sua cultura unica.

I volontari dell’Hellenic Electronics Center (HEC) uniscono le forze e si preparano Reportistica elettronica Arruolare il sostegno per il padiglione greco – che pensano sia troppo tardi. “Come può un paese che gode della bellezza della Grecia, della sua ricca storia e delle sue innovazioni non partecipare alla mostra mondiale?” Chiedi ai volontari dietro lo sforzo greco nel loro rapporto.

A partire da mercoledì mattina, più di 3.600 persone hanno firmato la petizione.

Attualmente, anche Brasile e Corea del Sud sono in competizione per le otto nuove posizioni.

“Se lo sogni, lo farai.”

Come notato dagli organizzatori nel loro rapportoWalt Disney una volta disse: “Se puoi sognarlo, puoi farlo!” Hanno fornito cinque ragioni principali per cui la Grecia dovrebbe avere uno stand nella mostra mondiale, tra cui storia, cucina, atmosfera greca, intrattenimento greco e regali.

Affermano che la Grecia è la culla della civiltà, contribuendo con idee chiave nel governo, nella scienza, nella filosofia e nel commercio e che “gli antichi greci hanno cambiato il mondo in circa 1.000 anni.

“Dalle isole più meridionali dell’Egeo nel Mediterraneo alle montagne nell’estremo nord della Macedonia. “Attraverso i misteri del tempo, emerge un’immagine”, dicono, dicendo che il cibo, le danze e la musica del paese si adatteranno a un mondo mostra e divertiti Con una reputazione di prima classe per le suite che “sembrano davvero rappresentare paesi”.

Gli organizzatori aggiungono che “il padiglione greco potrebbe avere aree come tutto, dagli edifici lungo la scogliera di Santorini all’antica architettura greca con musica tradizionale greca in sottofondo; sarebbe così sorprendente!”

L’intrattenimento è anche al centro della Disney, ovviamente, e ha creato “Hercules” nel 1997, quindi è possibile che “si siano incontrati regolarmente e abbiano vissuto con i personaggi di questo film”. dicono gli organizzatori.

Poiché i regali che offrono i migliori prodotti di un paese sono un’altra parte importante dell’esperienza, i negozi possono offrire icone greche ortodosse, gioielli greci, vino greco, olive di Kalamata, olio d’oliva, spezie greche tradizionali e persino formaggio feta. chiosco.

EPCOT, o Experimental Experimental Company of Tomorrow, è uno dei quattro parchi di Disney World a Lake Buena Vista, in Florida. Walt Disney World ha aperto il 1 ottobre 1971 e la proprietà ora copre circa 25.000 acri.

I quattro parchi a tema sono Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom. Ci sono anche due parchi acquatici, un totale di 27 hotel con parchi a tema, nove hotel non Disney, diversi campi da golf, un campeggio e altri luoghi di intrattenimento.

Epcot ha attirato oltre 12,4 milioni di visitatori nel 2019. Chiunque sia interessato può farlo Firmare qui.