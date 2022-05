La fine dell’era del denaro gratuito

COLCANOPA

Attenzione, cambio di era economica. In pochi mesi, con il grande ritorno dell’inflazione, i tassi di interesse hanno cominciato a salire vertiginosamente. Sono finiti i giorni del denaro gratuito o a tasso negativo, quando “qualunque cosa serva” non costava molto. Prendere in prestito ora richiede il pagamento di interessi.

A dicembre 2021 il tasso di interesse francese per i titoli a dieci anni era ancora a zero. Oggi è dell’1,5%. È al suo massimo dal 2014. In Germania, paese di rifugio, martedì 3 maggio ha raggiunto l’1%, per la prima volta in otto anni, contro lo 0,3% di sei mesi prima. Il giorno prima, il tasso decennale statunitense aveva superato il 3% per la prima volta dal 2018, raddoppiando in sei mesi.

Se questi livelli rimangono bassi rispetto alla loro media nel tempo, lo spostamento è storico: dagli anni ’80 e dal controllo dell’inflazione, i tassi sono in costante calo. Nel 1990 il governo francese ha preso in prestito al 10%; nel 2000, 5%; nel 2010, 2%; e ad un tasso leggermente negativo nel 2021.

Oggi la tendenza si è invertita. “Dopo trent’anni di secolare calo dei tassi di interesse e quindici anni di interventi non convenzionali delle banche centrali, entriamo in un nuovo regime”ha affermato Frederik Ducrozet, stratega di Pictet Wealth Management, un asset manager svizzero.

Questa inversione si verifica quando il debito non è mai stato così alto. Durante la pandemia, gli Stati, ma anche le imprese – e in misura minore le famiglie – hanno fatto ricorso al credito. Nella zona euro, il debito totale (stati, imprese, famiglie) ha raggiunto il 400% del prodotto interno lordo (PIL) nel quarto trimestre del 2021, diciannove punti in più rispetto a prima del Covid-19, secondo la banca UBS. In queste circostanze, il minimo movimento del tasso di interesse è molto sensibile.

Questa inversione di tendenza non è necessariamente negativa. Per anni l’Eurozona ha lottato con la deflazione e uscire da questa trappola è il benvenuto. Per i risparmiatori, anche l’aumento dei tassi di interesse è una buona notizia. Inoltre, i tassi di interesse reali (corretti per l’inflazione) rimangono molto bassi, il che riduce l’onere del debito. Infine, Stati e aziende hanno margini di manovra, rifinanziandosi a prezzi molto buoni negli ultimi anni. Ma il cambio di paradigma è profondo, per governi, imprese, consumatori e mercati finanziari.

La grande stretta monetaria mondiale

La settimana si preannuncia turbolenta per le maggiori banche centrali. Mercoledì 4 maggio, la Federal Reserve (Fed) statunitense aumenterà il suo tasso di riferimento per la seconda volta in due mesi. L’unica domanda è se sarà un aumento di un quarto o di mezzo punto. Il tasso Fed, che all’inizio dell’anno era zero, potrebbe così raggiungere lo 0,75%, ea fine anno dovrebbe superare il 2%.

