È la favola della lepre britannica e della “Tortu” italiana. Al termine di uno splendido rettilineo finale, il velocista Filippo Tortu ha offerto al suo Paese una prima olimpica venerdì 6 agosto nella 4×100 metri superando sul traguardo lo sfortunato Nethaneel Mitchell-Blake. La squadra italiana ha vinto in 37”50, nuovo record nazionale, davanti alla Gran Bretagna di un centesimo e al Canada di venti centesimi.

L’eroe stesso non poteva crederci. La sua pazzesca ripresa è già nei momenti di antologia dello sport. “Non ho più lacrime. Devo ricaricarle per domani perché mi serviranno ancora di più per l’inno, sbottò. Questa squadra mi ha fatto vivere questo sogno. Noi siamo campioni. Non importa nient’altro. ”

Mentre il 23enne velocista esultava, Mitchell-Blake si è incolpato di non essere riuscito a mantenere il suo vantaggio, rifiutando addirittura con vigore il conforto offerto dai suoi compagni di squadra. A cavallo dell’Olimpico, il clan italiano potrebbe cantare Rubare, uno standard della canzone italiana eseguita da Domenico Modugno, terzo all’Eurovision Song Contest 1958. A Tokyo, l’atletica italiana non si è accontentata di un podio.

Tortu non solo ha fatto trionfare il suo paese, ma ha anche permesso al suo connazionale Lamont Marcell Jacobs un improbabile doppio di 100 metri e 4 × 100 metri. “Questo è l’anno dell’Italia, questo è il nostro anno. Abbiamo vinto l’Eurovision [en mai], abbiamo vinto il campionato europeo di calcio, abbiamo vinto cinque medaglie d’oro [en athlétisme] “, un Jacobs spavaldo.

“Un sogno d’infanzia”

domenica 1è August, il velocista – nato a El Paso da padre americano e madre italiana, cresciuto in provincia di Brescia in Lombardia – era già diventato il primo europeo a vincere i 100 metri d’oro dal britannico Linford Christie nel 1992, a Barcellona. Supportato da Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e quindi Filippo Tortu, il nuovo re dello sprint è ora due volte campione olimpico. “Non avrei mai immaginato che prima di partire nessuno avrebbe potuto prevederlo. Vincere le Olimpiadi era un sogno d’infanzia. Grazie, Italia! ”

Informazioni da Ora oscura un po’ la bella storia. Un bodybuilder italiano, Giacomo Spazzini, è indagato nel suo Paese per traffico di steroidi anabolizzanti. Quest’ultimo si vantava del suo ruolo con Jacobs come nutrizionista. Secondo il suo agente, Marcello Magnani, il velocista avrebbe cessato ogni collaborazione dopo essere stato messo a conoscenza delle indagini.

In ventiquattro edizioni olimpiche, l’Italia diventa solo la quarta nazione europea a vincere questa staffetta degli uomini più veloci del mondo. Prima di lei, gli inglesi – secondi a Tokyo – hanno vinto nel… 1912 e 2004, i tedeschi nel 1960 e i sovietici due volte, nel 1980 e nel 1988. Da quando il maestro Usain Bolt non percorre più le piste, la bussola dello sprint mondiale ha perso il nord e non indica più i Caraibi, che hanno scandalosamente dominato le ultime quattro edizioni (tre incoronazioni per la Giamaica e una per Trinidad e Tobago).

Traiettoria del meteorite

Impossibile da prevedere prima di questi Giochi, l’incoronazione transalpina aveva preso forma dalla vittoria di Jacobs, che aveva battuto due volte il record europeo durante la sua magica serata (9”84 in semifinale poi 9”80 infine). Secondo Ora, l’italiano è stato l’unico finalista nei 100 metri a non comparire nella lista degli atleti presi di mira dall’agenzia antidoping Athletics Integrity Unit: aveva corso per la prima volta sotto i 10 secondi solo lo scorso maggio.

L’altro segno del destino è stato il tuono, giovedì, dell’eliminazione, con cadenza regolare, della squadra statunitense nella serie: deludente sesto dietro a Cina, Canada o Italia.

A differenza di Jacobs, con la traiettoria di un meteorite, Filippo Tortu non è estraneo agli appassionati di atletica. È diventato vice-campione del mondo junior nei 100 metri nel 2016 e campione europeo junior l’anno successivo. A 27 anni, Eseosa Desalu è uno specialista esperto di 200 metri. A 21 anni Lorenzo Patta ha fatto segnare il suo miglior tempo a maggio: 10”13.

Nonostante l’umidità della capitale giapponese, la dolce vita romana è un’arte di vivere esportabile. Grazie ai suoi velocisti, l’Italia ricorderà a lungo la sua estate a Tokyo.

