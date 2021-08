Kozani Football Club: quando lo sport incontra l’innovazione, il divertimento è scontato

I fan di Kozani che hanno assistito alla partita con l’Inghilterra hanno festeggiato dalla piazza centrale di Kozani mentre guardavano la partita dalla vittoria dell’Italia e dalla vittoria dell’Euro Cup. Uno schermo gigante per uno specialista È successo Domenica 11 luglio 2021 con la squadra del Kozani City.

Tutti quelli che si trovavano nella piazza centrale di Kozani hanno notato tutte le misure di sicurezza contro il COVID-19 e hanno goduto di qualcosa di diverso per i tifosi di calcio della zona.

Certo, c’erano tifosi che hanno sostenuto la squadra italiana e hanno celebrato la vittoria del titolo, ma anche i tifosi che hanno sostenuto la squadra inglese sono rimasti delusi dal risultato.

In ogni caso ne è uscito vincitore il calcio e i suoi tifosi, che vanno d’accordo con F. Kozani, che vuole essere un pioniere, del calcio vuole sviluppare una cultura calcistica e una cultura calcistica speciali, come in molti paesi, dove il calcio è profondamente radicato nella società e fa parte della vita quotidiana e di tutto ciò che lo circonda.

Il Kozani Club ringrazia il comune di Kozani per aver concesso l’area della piazza, al direttore della polizia. Kozani per la sicurezza e il rispetto delle procedure, nonché tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento.

Un ringraziamento speciale all’orgoglioso sponsor della squadra e dell’evento Kiefer Appena.