Katy Perry prende un po’ di Orlando Bloom in vacanza in Italia

Katy Perry non riesce a tenere le mani lontane dal marito.

La 36enne giudice di American Idol è stata recentemente avvistata a Capri, in Italia, a suo agio con il fidanzato star di “Revenge” Orlando Bloom.

Durante l’avventura in barca, i due si sono baciati mentre Berry, 36 anni, si è avvicinato e ha afferrato il sedere dell’attore di 44 anni.

Per una gita romantica, Berry ha indossato un costume intero nero con i suoi capelli biondi luminosi tirati indietro mentre Bloom ha indossato solo un costume da bagno rosso.

Miranda Kerr, ex moglie di Katy Perry e Orlando Bloom, parla della loro “stretta” relazione

Il loro bacio è caduto sulle scale di una barca sull’acqua al largo delle coste italiane.

Katy Perry e Orlando Bloom non sono riusciti a tenere le mani in una giornata in yacht di lusso a Capri, in Italia. (Team Cobra/Backgrade)

I due condividono una figlia, Daisy Dove, il cui primo compleanno è a poche settimane di distanza.

La cantante di “Smile” ha recentemente parlato della sua bambina durante una sessione di Instagram Live, sostenendo che Daisy “ha cambiato la mia vita e continua a cambiare la mia vita”.

Durante la conversazione, la pop star ha rivelato di essere migliorata nel dare priorità al tempo con la famiglia nonostante il suo intenso programma di lavoro e ha fissato dei limiti da quando ha dato il benvenuto a Daisy.

Katy Perry, Carrie Underwood e le date annunciate per gli spettacoli di Las Vegas nel nuovo resort

“Penso che ti rendi conto che quando diventi madre… devi solo concentrarti sull’essere una madre. E solo perché non ami gli altri, non è per nient’altro che vuoi solo essere una grande madre”, ha spiegato, da E! nuovo.

Perry ha ammesso che essere una madre “è il miglior lavoro del mondo” e le altre cose “vanno a pezzi”.

“Lo consiglio vivamente quando sei pronto”, ha consigliato.

Perry indossava un costume intero nero mentre Bloom indossava un costume rosso. (Team Cobra/Backgrade)

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

Poiché Daisy cambia così rapidamente, Berry ha detto che “mi ha davvero incoraggiato ad essere più presente e ad apprezzare ogni giorno. Tutto ciò che abbiamo è questo momento. Questa è la promessa, questo è il momento e nient’altro”.

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

Bloom ha anche elogiato il suo ruolo nel crescere la figlia.

“Ho un partner meraviglioso che mi sostiene e cresce per me ed è un uomo meraviglioso”, ha affermato.

Jessica Napoli di Fox News ha contribuito a questo rapporto.