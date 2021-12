Italia – Serie A (J16): L’Inter affronta una crisi di infortunio prima di affrontare la Roma

Simone Inzaghi non è alla fine dei suoi guai. L’allenatore dell’Inter sta affrontando una crisi di infortuni per i suoi giocatori. Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia e Matteo Darmian rischiano di saltare la sfida contro la Roma della 16° giornata di Serie A italiana.

Il tecnico nerazzurro ha poche opzioni in difesa contro la Roma giallorossa che sfiderà sabato nel campionato italiano elite. Alla vigilia del match contro la squadra di José Mourinho all’Olimpico, Inzaghi non ha buone notizie. “Siamo ancora senza Ranocchia e Darmian, De Vrij e Kolarov non hanno molte occasioni, penso che saranno a disposizione contro Real Madrid o Cagliari. ” ha detto Inzaghi.

“Bastoni non ha più febbre ma non si è ancora allenato con noi. Alcuni giocatori hanno subito dei colpi qua e là, quindi dovrò valutarli. Non è facile giocare ogni tre giorni, ci dovrebbe essere più attenzione al calendario, che riunisce le partite internazionali in un periodo. Noi allenatori dobbiamo adattarci e lo facciamo. », continuò Inzaghi. L’Inter è attualmente 3° con 34 punti e la Roma 5° con 25 unità.