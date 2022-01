Italia – Rieletto Presidente uscente Sergio Mattarella

– Rieletto Presidente uscente Sergio Mattarella All’età di 80 anni, è stato rieletto per un secondo mandato di sette anni ottenendo la maggioranza assoluta di 505 voti su 1.009 senatori, deputati e funzionari regionali chiamati a votare.

A 80 anni Sergio Mattarella, il cui mandato è scaduto il 3 febbraio, è stato rieletto per un secondo mandato di sette anni ottenendo la maggioranza assoluta di 505 voti su 1.009 tra senatori, deputati e funzionari regionali chiamati a votare. KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI

Il presidente italiano Sergio Mattarella è stato rieletto sabato dopo una maratona parlamentare. Quest’ultimo ha messo in luce le profonde divisioni tra i partiti al governo in un periodo cruciale per la ripresa post-Covid.

A 80 anni Sergio Mattarella, il cui mandato è scaduto il 3 febbraio, è stato rieletto per un secondo mandato di sette anni ottenendo la maggioranza assoluta di 505 voti su 1.009 tra senatori, deputati e funzionari regionali chiamati a votare.

Lo spoglio delle schede è proseguito nell’emiciclo della Camera dei Deputati a Roma e il conteggio definitivo delle votazioni doveva essere noto entro le ore 21:00.

TTY

Trovato un errore? Facci sapere.