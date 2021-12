Italia: Praet fa un cameo nella sconfitta in Coppa di Torino contro la Sampdoria

Il belga ha giocato poco più di 10 minuti.

di Belga

Pubblicato il 16/12/2021



JGiovedì sera la Samp ha eliminato il Torino di Dennis Praet, montato all’80’, 2-1, negli ottavi di Coppa Italia.

Nell’incontro che determina la squadra che dovrebbe affrontare la Juventus negli ottavi di Coppa Italia, è stato Quagliarella, ex Vecchia Signora, ad aprire le marcature su rigore per la ‘Samp’ (16°). Risponde Mandragora per il Torino, anche lui su rigore (54°), ma Verre realizza il gol delle qualificazioni per i genovesi nei minuti successivi (60°).

Il Lecce, grazie al successo in casa della Spezia (2-0), sarà l’unico rappresentante della Serie B nell’ottavo in cui affronterà la Roma all’Olimpico a gennaio.

La locandina dell’ottavo di finale oppone Napoli alla Fiorentina, due squadre che hanno iniziato bene la stagione e attualmente testa a testa in campionato (4° e 5°). I viola hanno appena preso il sopravvento mercoledì sul Benevento (2-1), squadra di Serie B.

martedì 14 dicembre

Venezia – Ternana (G2) 3 – 1

Udinese – Crotone (P2) 4-0

Genova – Salerno 1 – 0

mercoledì 15 dicembre

Hellas Verona – Empoli 3 – 4

Cagliari – Cittadella (G2) 3 – 1

Fiorentina – Benevento (P2) 2 – 1

giovedì 16 dicembre

Spezia – Lecce (D2) 0 – 2

Sampdoria Genova – Torino 2 – 1

Programma degli ottavi di finale (12 e 19 gennaio):

Juventus Torino – Sampdoria Genova

Sassuolo – Cagliari

Napoli – Fiorentina

Atalanta Bergamo – Venezia

Milan – Genova

Lazio Roma – Udinese

AS Roma – Lecce (D2)

Inter – Empoli