Italia: i nostri indirizzi più belli con piscina sulle sponde del Lago di Como

Dirigiti verso il nord Italia intorno al Lago di Como, in Lombardia, per i suoi straordinari paesaggi montani. Tra opulente piscine che galleggiano sul lago e terrazze affacciate sulle Alpi, GQ ha messo a disposizione una selezione di affitti e hotel Airbnb su prenotazione.com per organizzare un soggiorno solare al ritmo della dolce vita. Che fuga per un lungo weekend in primavera o durante le vacanze estive alla scoperta dei pittoreschi paesi limitrofi: Bellagio, Tremezzo, Menaggio… Panoramica.

Airbnb: la villa “Le paradis du lac”

Posiamo lì le nostre valigie per un lungo weekend o una settimana di vacanza tra maggio e settembre per trascorrere il nostro tempo in questa sublime piscina riscaldata. Questa casa rinvenuta su Airbnb è una delle dépendance di una residenza di quartiere dove risiede una calma ultra-rilassante. Tra lago e montagna, concediti una gamma smagliante per contemplare mattine, mezzogiorno e sera in Italia.

5 viaggiatori · 2 camere da letto · 4 letti · 1 bagno

Hotel: Sheraton Lago di Como

Vicino al confine svizzero, lo Sheraton Lake Como è idealmente situato in un grande parco sulle sponde del Lago di Como. In estate, approfitta della sua grande piscina esterna riscaldata circondata da numerose sdraio per prendere il sole. Si noti che dei tre ristoranti presenti nella struttura, uno ha una stella nella Guida Michelin. Cosa approfittare del soggiorno per scoprire una tavola dove viene proposta la cucina creativa italiana.

Airbnb: una villa di lusso con vista mozzafiato sulla natura

Per un soggiorno con la famiglia o gli amici, questa sontuosa villa può ospitare fino a sei viaggiatori per un soggiorno unico nella natura lussureggiante. Colpo di cuore assicurato per questa maestosa piscina con vista mozzafiato sulle Alpi. All’interno delle sue pareti, l’affitto rivela una decorazione raffinata associata a mobili contemporanei.