Italia: dimissioni e sciopero della fame contro le nuove misure sanitarie

Decine di italiani hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere l’abolizione del pass sanitario.

Articolo riservato agli abbonati







Di Silvia Benedetti

Pubblicato il 17/02/2022 alle 17:36 Tempo di lettura: 4 min



A controcorrente di altri paesi europei e tradendo, in un certo senso, la sua naturale predisposizione all’adattabilità, l’Italia ha appena adottato nuove misure restrittive in nome della lotta al covid-19.

Così, mentre i suoi partner in tutto il continente stanno riducendo o addirittura eliminando la camicia di forza normativa ereditata dalla pandemia, il dirigente della Penisola continua a stringere le maglie della rete per i non vaccinati.

Dal 15 febbraio, infatti, qualsiasi residente in Italia di età superiore ai 50 anni che non abbia completato il proprio programma vaccinale non è più autorizzato a recarsi sul posto di lavoro e percepire uno stipendio. Un provvedimento che riguarda anche tutti i parlamentari che hanno rifiutato la vaccinazione e che dovrebbe essere revocato il 15 giugno.



Questo articolo è riservato agli abbonati