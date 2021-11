Italia: Crollato un ponte storico a Roma a causa di un incendio

Storico ponte metallico il sabato seraprossimo

Il ponte noto come Ponte de Ferro (Ponte di Ferro), Situato in zona ? e aperto 1864.

È possibile che l’incendio sia scoppiato nelle capanne situate sulle sue rive Tevere e ampliato sul ponte Attraverso il quale passano i gasdotti e i gasdotti.

Il tragico momento in cui l’incendio è divampato questa mattina presto quando è precipitato il “Ponte di fero” a Roma. Costruito nel 1860, era iconico. Fortunatamente nessun ferito. Si ritiene che le bombole di gas nelle capanne sottostanti potrebbero essere la causa, ma potrebbero anche essere cavi elettrici. pic.twitter.com/GWbMpvhznU Mark Lowen 3 ottobre 2021

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato quattro ore per spegnere le fiamme.

Non si registrano feriti, ma Ponte de Vero è stato gravemente danneggiato e la sua parte centrale è crollata.

